Auf dem Dach liegendes Auto in Brand gesetzt

Großenkneten – Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Ostermontag, 10. April, ein Auto auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Ahlhorn in Brand gesteckt und einen weiteren Wagen beschädigt.

Gegen 4.45 Uhr wurde der Polizei ein Containerbrand auf dem Edeka-Parkplatz an der Wildeshauser Straße in Ahlhorn gemeldet. Die Polizei fand ein auf dem Dach liegendes Auto vor, das in Brand gesteckt worden war. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Auf dem Parkplatz wurde zudem ein weiteres Auto beschädigt und mit Farbe beschmiert. Auch am angrenzenden Gebäude des Edeka-Marktes fanden sich Farbschmierereien.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Mit 2,5 Promille Auto gefahren

Bereits am Sonntag gegen 23.44 Uhr kontrollieren Beamte der Polizei Großenkneten einen Autofahrer, der die Bümmersteder Straße in Hatten befuhr. Dabei stellten sie bei dem 50-jährigen eine Beeinflussung durch Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,50 Promille. Dem Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Betrunken geflüchtet

Am Sonntag, 9. April, ging bei der Polizei gegen 3.40 Uhr der Hinweis ein, dass an der Straße „Im Dorf“ in Großenkneten ein verunfallter Wagen stehen würde. Von den Insassen fehlte zunächst jede Spur.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen entdeckten die eingesetzten Beamten im Nahbereich einen fahrenden Wagen, in dem zwei Personen saßen. Eine Kontrolle des Autos ergab, dass der 52-jährige Fahrer aus Großenkneten unter alkoholischer Beeinflussung stand. Weiterhin konnten die Beamten ermitteln, dass es sich bei dem 45-jährigen Mitfahrer aus Wildeshausen um den Fahrzeughalter des zuvor aufgefunden Unfallwagens handelte.

Eine entsprechende Überprüfung ergab, dass auch dieser unter alkoholischer Beeinflussung stand.

Beide Personen wurden zur Polizeidienststelle in Wildeshausen gebracht, wo sie eine Blutprobe abgeben mussten. Beide Führerscheine wurden beschlagnahmt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.