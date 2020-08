Blockhausverein wird förderungswürdig

Der vor knapp einem Jahr gegründete Förderverein Blockhaus Ahlhorn ist seit Juli förderungswürdig. Die Unterstützer können damit ihr Ziel, Spenden für die Jugendeinrichtung einzuwerben, besser verfolgen und konkrete Projekte angehen. Eine Idee haben sie bereits umgesetzt.

Ahlhorn – Der Förderverein Blockhaus Ahlhorn hat seit seiner Gründung im September 2019 seine Mitgliederzahl mehr als verdoppelt: Zur ersten Versammlung kamen 20 Menschen, inzwischen seien etwa 50 dabei, berichtet Vorsitzender Dirk Faß.

Zu diesem kommt nun ein weiterer Erfolg hinzu: Der Verein ist im Juli als förderungswürdig anerkannt worden, darf also Spendenquittungen ausstellen und hat so mehr Möglichkeiten, seinem Zweck nachzugehen. Dieser liegt vor allem im Unterhalt und Erhalt der Jugendeinrichtung, die in Trägerschaft der evangelischen Kirche ist. Dazu zählt neben der Beschaffung von Ausstattung und dem Einwerben von Spenden auch die Unterstützung der kirchlichen Arbeit mit Besuchergruppen sowie die Förderung von Bildungsangeboten.

Derzeit hat der Verein laut Faß drei konkrete Projekte auf dem Zettel. Das erste, die Bereitstellung von Leihfahrrädern für Hausgäste, sei bereits realisiert worden, berichtet Rainer Beckmann, zweiter Vorsitzender: Zehn gespendete Räder, drei davon für Kinder, stehen seit Kurzem zur Verfügung. Für zehn Euro Mietgebühr pro Tag können die Besucher damit Ausflüge in die Umgebung machen – besonders im Sommer, wenn das Bootfahren wegen des starken Blaualgenbewuchses nicht möglich ist, eine gute Option, sagt Faß.

Verein will „Jungenburg“ wieder nutzbar machen

Als zweites Projekt will der Förderverein die derzeit ungenutzte „Jungenburg“, ein in den 1930er-Jahren für den damaligen Gauleiter und Nationalsozialisten Carl Röver erbautes Übernachtungshaus, restaurieren. Seit mehr als einem Jahr ist das denkmalgeschützte Gebäude für Gäste gesperrt, weil einige der Eichenbohlen auf der Terrasse morsch sind. Die Unterstützer wollen diese in Eigenleistung austauschen und so ermöglichen, dass die dort bestehenden 14 Schlafplätze wieder vermietet werden können.

Das dritte Vorhaben dreht sich um den Glockenturm, der zur St.-Petri-Kapelle auf dem Gelände gehört. Die Steuerung einer der beiden Glocken, die die Gäste zu den Mahlzeiten und zum Gottesdienst rufen, sei defekt, erläutert Faß. Derzeit gehe es darum, einen Kostenvoranschlag einzuholen.

Die Pläne des Vereins bauen darauf, dass weitere Mitglieder sowie Spenden gewonnen werden können. Viele Menschen, die in ihrer Konfirmandenzeit im Blockhaus zu Besuch waren oder in der evangelischen Kirche tätig sind, hätten eine positive Verbindung zu der Einrichtung, erzählt Kassenvorständin Manuela Meyer. Die Mitglieder kämen aus ganz Deutschland.

Debatte um Trägerschaft ist noch nicht zu Ende

Die Idee zur Vereinsgründung sei aus der Debatte um ein mögliches Ende der kirchlichen Trägerschaft im vergangenen Jahr erwachsen, blickt Beckmann zurück. Diese Krise sei noch nicht überwunden. Damals hatte die Synode der Evangelischen Kirche erwogen, die Einrichtung aus Spargründen aufzugeben. Nun soll der Oberkirchenrat eine außerkirchliche Trägerschaft prüfen, die weiterhin eine Nutzung durch kirchliche Gruppen wermöglichen soll. Bis 2021 sollen das Gremium zudem und das Kuratorium des Blockhauses einen Bericht vorlegen, der die Möglichkeit einer Weiternutzung des Betriebs in eigener Regie abwägt.

Kontakt

Wer den Förderverein Blockhaus Ahlhorn kontaktieren möchte, kann sich per E-Mail an Dirk Faß wenden: dirk.fass@ewetel.net.