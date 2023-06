Blockhaus Ahlhorn zu neuem Leben erweckt

Von: Dierk Rohdenburg

Läuft wieder: das Blockhaus an den Ahlhorner Fischteichen. © Blockhaus

Landkreis – Vor rund einem Jahr hat der Landkreis Oldenburg von der evangelisch-lutherischen Kirche das Blockhaus Ahlhorn übernommen, das seitdem von einer gemeinnützigen Gesellschaft mit dem Geschäftsführer Niels-Christian Heins betrieben wird. Äußerst erfolgreich, betonte Landrat Christian Pundt am Montag in der Finanzausschusssitzung des Landkreises.

„Die Übernahme geschah in rekordverdächtiger Zeit“, erinnerte er. „Alle positiven Annahmen haben sich bestätigt.“ Pundt lobte Heins dafür, dass dieser bereits Projekte herangezogen habe, die europaweit strahlen.

Heins gab das Lob gerne zurück. „Es ist beeindruckend, wie das von den Gremien umgesetzt wurde“, sagte er. Der Start sei gleich extrem gewesen, denn noch bevor die Einrichtung richtig eröffnet worden sei, habe man am 2. März bereits 50 Frauen und Kinder aus der Ukraine aufgenommen. Heins nannte dem Ausschuss Eckdaten: Die Sanierung sei auf Stand, alle Dächer seien in Ordnung, die Küche sehr modern, die Lüftung funktionsfähig und auch die eigentlich als abgängig bewertete Heizung arbeite nach einer Generalüberholung gut. Zusammen mit den Berufsbildenden Schulen des Landkreises sei ein neues Sportgelände errichtet worden, die Forstwirtschaft habe einen Anlegesteg gebaut.

Das Haus wird nach Angaben von Heins gut gebucht. Vom 15. April bis 31. Dezember habe man 13.885 Übernachtungen gezählt. Im ersten Halbjahr 2023 seien 11.000 Übernachtungen gebucht. „Wir werden in diesem Jahr wohl auf die Zahl 24.000 kommen“, prognostizierte Heins. Seinen Worten zufolge ist jeder Gast auf dem Gelände willkommen. „Wir haben hier viel Lebensglück produziert“, berichtete er über die Hilfe für die Ukrainer. Mittlerweile seien acht Projekte mit dem deutsch-polnischen Jugendwerk angeschoben worden. Dafür habe das Blockhaus rund 181.000 Euro erhalten.

Großes Lob von der Politik

Heins lobte zudem die Menschen im Landkreis. „Viele Schuljahrgänge absolvieren hier ihre Jahrgangstreffen“, erzählte er. Auch sonst würden viele Gremien und Schulkollegien die Räume im Blockhaus nutzen. Dazu kämen viele Konfirmandengruppen in die Einrichtung.

Die Politik lobte das Projekt. „Wir haben mit dem Blockhaus eine Perle, die besonders herausgestellt werden muss“, fand Astrid Grotelüschen (CDU). In Ahlhorn sei ein „wunderbarer Lern- und Gemeinschaftsort“ entstanden. „Mit Niels-Christian Heins haben wir einen Glücksgriff gemacht“, fand Eduard Hüsers (Grüne). „Wir können stolz darauf sein, dass das Blockhaus unter Landkreisregie betrieben wird und wir es für die Allgemeinheit gesichert haben.“ Jetzt, so Hüsers, gehe es in die Verstetigungsphase hinein.

Trotz der guten Zahlen wies der Geschäftsführer darauf hin, dass noch weitere Investitionen getätigt werden müssen. Die Berichte des Steuerbüros seien allerdings noch nicht fertig und würden bald vorgelegt.