Ukraine, Polen, Deutschland: 80 Jugendliche, drei Länder, und vor allem ein Lied

Von: Gero Franitza

„De Hamborger Veermaster“: Christopher Langton dirigiert in der Blockhauskapelle alle drei Chöre des Treffens. © Franitza

Ahlhorn – Schon diese eine Textzeile aus Friedrich Schillers „Freude, schöner Götterfunken“ fasst viel von dem zusammen, was aktuell im Blockhaus Ahlhorn an der Tagesordnung ist: „Alle Menschen werden Brüder.“ Und das nicht nur im übertragenen Sinne: Drei Jugendchöre aus Polen, der Ukraine und Deutschland – rund 80 Jugendliche – verbringen gemeinsam eine Woche im Blockhaus Ahlhorn.

Sie proben und singen miteinander – und studieren neben dem besagten Text auch noch ein besonderes Lied ein. Am Freitag, 4. August, geben sie ab 19 Uhr ein gemeinsames, rund zweistündiges Konzert im Blockhaus (der Eintritt ist kostenlos), bei dem dann auch „De Hamborger Veermaster“ zu hören sein wird, natürlich auf Plattdeutsch. Bereits morgen treten die Chöre ab 16.30 Uhr im PFL in Oldenburg auf.

Während der ukrainische Chor „Zhayvir“ (Lerche) aus Lviv (Lemberg) und der polnische Chor „Encanto“ aus Szczecinek (Neustettin) schon längere Zeit bestehen und auf bereits auf hohem Niveau auftreten, ist der „Blockhauschor“ eigens für diese Begegnung gegründet worden, schildert Blockhaus-Geschäftsführer Niels Christian Heins bei einem Pressegespräch. Die Gruppe aus Deutschland besteht aus einheimischen sowie ukrainischen Jugendlichen, die seit einem Jahr in Bremen leben. Als Chorleiter hat Heins den Hamburger Christopher Langton gewinnen können, der in der nördlicheren Hansestadt mit Erwachsenen und Jugendlichen musikalisch arbeitet. Unter anderen leitet er den „Hopfenchor“ in St. Pauli. Auch künftig soll er dem Blockhaus als Gesangslehrer erhalten bleiben.

Europäische Chor-Freundschaft: die Kulturbeauftragte Milena Medvid (Ukraine) mit den Chorleitern Filip Sviatkovski, Natalia Kozyar und Christopher Langton (v.l.). © Franitza

Ermöglicht hat dieses Zusammentreffen abermals Fördergeld, doch diesmal von einer besonderen Stelle, verrät Heins: „Das Geld kam direkt aus dem deutschen Außenministerium.“ Ohne diese 50 000 Euro wäre es nicht möglich gewesen, die Chorwoche auszurichten. Die Federführung indes liegt bei den Ukrainern: Diese richten nun schon seit 17 Jahren ein Chorkunstfestival unter dem Motto „Zhayvir ruft Freunde“ aus – und diesmal ist der Veranstaltungsort, an dem Jugendliche im Alter von elf bis 18 Jahren an ihrem Gesang arbeiten und gemeinsam singen, eben das Blockhaus bei Ahlhorn.

Ein solches Treffen in Lviv umzusetzen, wäre wegen des Krieges gar nicht möglich gewesen. Es seien auch die Ukrainer gewesen, die den polnischen Jugendchor eingeladen haben. „Die Europahymne bildet den Kern des Projektes“, erläutert Heins weiter. Das passe nicht nur bestens zum Anliegen des Blockhauses, sondern bringe auch die „tiefe Sehnsucht der Ukrainer zum Ausdruck, Teil Europas zu werden“. Für die ukrainischen Kinder habe der Aufenthalt noch eine Bedeutung über die musikalische Begegnung mit Gleichaltrigen hinaus, sagt Olena Dziuba, Blockhaus-Projektkoordinatorin für das Land: „Sie können auch mal ausschlafen, ohne dass dreimal am Tag der Alarm geht oder dass sie in einen Schutzraum müssen.“ Das gelte insbesondere für Kinder aus der Ostukraine. Erst vor wenigen Wochen war ihre Heimatstadt Lviv im Westen des Landes Ziel eines russischen Raketenangriffs geworden, bei dem zehn Menschen ums Leben kamen.

Breites Repertoir, fünf Sprachen

Für den noch jungen polnischen Chor – er besteht erst seit zwei Jahren – stellt der Besuch in Deutschland die erste Auslandsreise überhaupt dar, schildert Chorleiter Filip Sviatkovski: „Die Kinder sind sehr begeistert und freuen sich, andere Chöre kennenzulernen.“ Das Repertoire seiner jungen Sänger reiche von kirchlicher Musik, über Klassik bis hin zum Pop – und dieses nicht nur auf Polnisch, sondern ebenso Französisch, Deutsch, Italienisch und Ukrainisch.

Wesentlich länger, nämlich schon seit 23 Jahren, besteht der Chor „Zhayvir“, der internationale Bekanntheit genießt, berichtet Natalia Kozyar, die Dirigentin des Vokalensembles. Mit dem Krieg habe die Gruppe quasi noch einmal neu anfangen müssen. Die Kinder seien während des Krieges teils über ganz Europa verstreut. Der Gesang habe in diesen Zeiten eine besondere Bedeutung: Während die Verwandten in der Armee ihre Heimat verteidigten, versuchten die Kinder, die Kultur ihres Landes, insbesondere das Liedgut, zu pflegen. Dank Heins und dem Blockhaus sei dies möglich. Doch umfasse das Repertoire neben authentischen Volksliedern, teils in moderner Bearbeitung, durchaus auch Pop und Jazz. Die Mitglieder des Chores freuten sich, am Blockhaus echte Freunde zu finden. „Die Lerche ist ein kleiner, aber ein starker Vogel“, geht sie auf den Namen des Chores ein, „und er singt schöner als andere Vögel.“

So sehr die beiden Gast-Chöre die Atmosphäre an den Fischteichen genießen, ist der Tagesablauf durchgeplant, denn es wird – auch mit externen Experten – viel geübt, gelernt, die Stimme weitergebildet. Für die Gäste aus Polen und der Ukraine beginnt der Tag um 7 Uhr mit Frühsport, danach singen sie die Nationalhymne ihres Landes. Dass für die Teilnehmer aus Deutschland das tägliche Singen ihrer Hymne (und dann nur eine Strophe) ungewöhnlich und gar nicht alltäglich ist, musste den Gästen erst vermittelt werden, erzählen Heins und Langton abschließend.