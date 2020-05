Blitzer aus „Hass“ auf den Landkreis angezündet?

AUS DEM GERICHT Mitangeklagter 22-Jähriger will unschuldig sein

+ Die Ahlhorner Feuerwehr musste Ende Mai 2019 den Blitzer bei Steinloge löschen. FArchivto: nonstopnews

Großenkneten/Oldenburg/Vechta/Cloppenburg – Im Prozess vor dem Oldenburger Landgericht gegen die beiden 37 und 22 Jahre alten Männer aus Cloppenburg, denen zahlreiche Brandanschläge auf Streifenwagen, Dienstfahrzeuge des Landkreises Cloppenburg und Blitzer-Anlagen in Großenkneten, Cloppenburg, Cappeln, Emstek, Essen und Vechta vorgeworfen werden (wir berichteten), will der jüngere der Angeklagten unschuldig sein. Am Mittwoch erklärte er vor Gericht, bei einigen Taten nur im Auto gesessen und keinen eigenen Tatbeitrag geleistet zu haben.