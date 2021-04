Bikerin rast in Schutzplanke und überlebt

Motorrad bei Unfall in zwei Teile zerrissen

+ © NSN Polizei vor Ort: Das Bike wurde beim Unfall in zwei Teile zerrissen. © NSN

Großenkneten – Es grenzt an ein Wunder! Die Bilder an der Unfallstelle ließen das Schlimmste vermuten: Ein Motorrad ist in zwei Teile gerissen, Trümmer sind in der Autobahnausfahrt verteilt, nachdem ein Bike mit über 100 Stundenkilometern in die Schutzplanken geschleudert war. Doch die junge Fahrerin lebt und ist noch nicht einmal schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitag um 18.42 Uhr in der Abfahrt Großenkneten an der A 29 in Fahrtrichtung Osnabrück. Eine 25-jährige Motorradfahrerin aus Rastede hatte zusammen mit einem zweiten Biker das schöne Wetter für eine abendliche Ausfahrt genutzt, hatte aber selbige an der A29 viel zu schnell genommen.

Bike wird in zwei Teile zerrissen

„Trotz Gefahrenbremsung ist das Motorrad wohl mit über 100 Stundenkilometern in der Kurve verunglückt“, erklärt Rainer Höfken von der Autobahnpolizei Ahlhorn am Unfallort der Medienagentur Nonstop-News. Das Bike schleuderte in einen Pfosten der Schutzplanke, das Motorrad wurde dabei in zwei Teile gerissen. Die Fahrerin hat ihr Leben wohl ihren guten Körperprotektoren zu verdanken und dem Zufall, dass sie selber nicht in einen Leitplankenpfosten einschlug. Sie zog sich laut Polizei nur leichte Verletzungen zu und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gefahren, war ansprechbar und bei vollem Bewusstsein.

Schwere Unfälle zu Saisonbeginn

„Dieser Unfall hätte auch tödlich enden können“, so Höfken weiter, „das sehen wir immer zu Saisonbeginn, weil Motorradfahrer das schöne Wetter genießen wollen und oft zu schnell unterwegs sind.“ Er appelliert an die Motorradfahrer: „Fahrt defensiver.“

Die Ausfahrt der Anschlussstelle Großenkneten musste für die Bergungs- und Rettungsarbeiten für etwa 30 Minuten gesperrt werden. Aufgrund des niedrigen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen, so die Polizei, die einen Gesamtschaden von 5. 000 Euro nennt.