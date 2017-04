Biker grüßt und landet im Graben

Bissel - Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer hat beim Grüßen eines entgegenkommenden Kradfahrers die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist im Graben gelandet.

Bei dem Unfall am Montag gegen 19.25 Uhr auf der Garreler Straße bei Bissel (Großenkneten) zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu. Laut Polizei hatte er zum Grüßen eine Hand vom Lenker genommen, was dann dazu führte, dass er nach links von der Straße abkam. An dem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt 2000 Euro.