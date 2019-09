Besuch auf dem „vorbildlichen“ Biohof

Bakenhus – Eigentlich kamen hier alle Problemthemen, die einer Landwirtschaftsministerin gegenwärtig das Leben schwer machen dürften, zusammen: Ackerdüngung, Schlachttiermast, Fleisch- und Wurstproduktion sowie Trinkwassergewinnung aus dem Grundwasser. Dennoch zeigte sich die Niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Barbara Otte-Kinast (CDU), am Sonntag gut gelaunt: Denn auf dem Biohof Bakenhus des OOWV (Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband) harmonieren diese, in der gesellschaftlichen Diskussion oft gegensätzlich gesehenen Themen, miteinander. Der Verband hatte zu seinem öffentlichen Fest „PommesMcSelf“ eingeladen. Seit 18 Jahren gibt es diese Veranstaltung auf dem Areal in der Gemeinde Großenkneten nun schon.

Im Hofladen der eigenen Bio-Fleischerei begrüßte der Verbandsvorsteher Sven Ambrosy, Landrat des Landkreises Friesland, den Gast aus Hannover. Er verwies unter anderem auf die Bedeutung des Trinkwassers als wichtigstes Lebensmittel und die zwingende Notwendigkeit, dessen hohe Qualität zu erhalten – auch im Hinblick auf die Landwirtschaft. Die Böden seien mehr als eine reine Anbaufläche, so Ambrosy: Sie spielten eine wichtige Rolle als Filter. Die Ministerin lobte das Modell Bakenhus – es sei auch in seiner Funktion als Ort der Wissensvermittlung für Kinder „vorbildlich“. In Hinblick auf die Düngeverordnung etwa sei die Lage allgemein ernst. Die Landwirte hätten sich zu ändern, so Otte-Kinast, und viele seien dazu bereit – und ebenso, darin zu investieren. Doch viele hätten zu Recht Angst vor der Ungewissheit der sich wandelnden Strukturen – daher benötigten sie unter anderem Hilfe aus der Politik.

Nach einem ausführlichen Rundgang durch die Schlachterei mit Biofleisch-Geschäftsführer und Fleischermeister Rainer Breuer, führte der Weg zu einem der großzügigen, offenen Freilaufställe, wo sich in einer Ecke drei kapitale Jungbullen tummelten. Wie könne das Land den Mästern helfen, die Haltungsanlagen im Sinne des Tierwohls zu verändern? Da gebe es wenig Möglichkeiten, hier sei vor allem der Bund gefragt, antwortete die Ministerin. Die „Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft“ (TA Luft) stehe hier über dem Tierwohl – doch wer möchte, dass sich Rinder, schweine und Geflügel mehr im Freien aufhalten, müsse auch „aushalten“, wenn diese dabei mehr Lärm und Geruch verbreiteten. „Die Leute hätten halt geringe Tierzahlen, wie sie sie aus Bilderbüchern kennen“, sagte die Ministerin. Landwirtschaft sehe heute allerdings anders aus. Das Verbraucherverhalten passe auch in diesem Punkt nicht zusammen, befand Otte-Kinast. Deswegen seien solche Höfe und Veranstaltungen wie die des OOWV „so großartig“. Sie wünsche sich eine Einrichtung wie diese in jeder Region Niedersachsens. Gleichwohl müsse Fleisch für alle bezahlbar sein und dürfe allerdings nicht zur „Ramschware“ verkommen, fuhr sie fort. Hier müssten die Einzelhandelsketten in die Pflicht genommen werden – wie dies aussehen könnte, sagte sie nicht. Und was hält sie davon, das Fleisch einfach teurer zu machen, etwa durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer? „Das Geld kommt beim Finanzminister an“, sagte Otte-Kinast, „und nicht beim Tierwohl.“

Der Verbraucher müsse lernen, „das eine Fleisch vom anderen zu unterscheiden“ und dann beim Einkauf die bewusste Entscheidung zugunsten der höheren Qualität treffen. Also sollten Verbraucher gegebenenfalls weniger Fleisch essen? „Wenn sie es ehrlich meinen“, antwortete Otte-Kinast. fra