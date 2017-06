SPD besichtigt „Schul-Neuzugang“

Kreis verwaltet Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

+ Jürgen Steffens (links) und Wolfgang Reich-Kornett (rechts) zeigten den Sozialdemokraten um Bernd Bischof (Dritter von rechts) das Gymnasium in Ahlhorn. - Foto: Beumelburg

Großenkneten - Der Arbeitskreis Schule der Kreis-SPD hat sich beim Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) in Ahlhorn umgesehen, da die Einrichtung zum neuen Schuljahr in die Trägerschaft des Landkreises Oldenburg übergeht. Während eines Rundgangs präsentierten Rektor Wolfgang Reich-Kornett und sein Stellvertreter Jürgen Steffens eine Schule, die baulich auf dem „allerbesten Stand“ ist, heißt es in einer Mitteilung der SPD. Und sollte es bei der Dreizügigkeit bleiben, seien keine Erweiterungen nötig, so die Pädagogen. Bei der Ausstattung würden sie gerne alte Tische und Stühle ersetzen, denn in der Vergangenheit habe man eher in Technik investiert und Laptops oder Whiteboards angeschafft.