Bande unterwegs? Transporter aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © dpa

Landkreis – Mehrere Firmentransporter wurden in der Nacht zu Donnerstag, 16. März, in Großenkneten und Harpstedt aufgebrochen. In allen Fällen wurde hochwertiges Werkzeug erbeutet.

Wie die Polizei berichtet, drangen die unbekannten Diebe in der Zeit von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, gewaltsam über die Seitenschiebetüren der Kleintransporter ein.

Bei den Tatorten in Großenkneten handelt es sich um den Mittelweg, den Lüntjenweg sowie um die Straße „Im Dorf“. In Harpstedt wurde ein Transporter, der an der Wilhelm-Borchert-Straße abgestellt war, angegangen.

Der Tatzeitraum im Lüntjenweg kann auf Donnerstag von 0.30 bis 6.30 Uhr, eingegrenzt werden.

Insgesamt entstanden Schäden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Unklar ist, ob eine Bande unterwegs ist und die Taten der gleichen Gruppe zuzuordnen sind. Die Polizei Wildeshausen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge und Personen wahrgenommen haben. Hinweise werden unter Telefon 04431/9410 entgegengenommen.

Unfall in Dötlingen mit hohem Schaden

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 15. März, gegen 15.55 Uhr in der Gemeinde Dötlingen entstand hoher Sachschaden. Ein unfallbeteiligtes Auto musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Eine 26-jährige Frau aus Schortens befuhr laut Polizeibericht mit einem Transporter die Neue Dorfstraße und beabsichtigte, über die Kirchhatter Straße in eine Grundstückszufahrt einzufahren.

Hierbei übersah sie den von links herannahenden und vorfahrtsberechtigten Wagen einer 56-jährigen Frau aus Dötlingen. Das Auto der 56-Jährigen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Beide Frauen blieben unverletzt. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf insgesamt 11.000 Euro geschätzt.

Kollision mit einem Radfahrer

Am Dienstag, 14. März, gegen 15.20 Uhr beabsichtigte eine 78-jährige Frau aus Harpstedt, mit ihrem Auto von der Straße „Am Schützenplatz“ nach rechts auf die Wildeshauser Straße in Richtung Ortsmitte Harpstedt abzubiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 65-jährigen Fahrradfahrer aus Delmenhorst, der den Fahrradweg befuhr. Durch die Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt, er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wurde auf etwa 4.400 Euro geschätzt.