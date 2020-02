Autofahrer mit 2,48 Promille unterwegs

Ahlhorn – Deutlich zu viel „getankt“ hatte ein 48-jähriger Autofahrer, den die Polizei am Sonntag gegen 1 Uhr auf einem Parkplatz an der Wildeshauser Straße in Ahlhorn (Gemeinde Großenkneten) kontrolliert hat.

Da die Beamten der Autobahnpolizei Alkoholgeruch bei dem Mann feststellten, führten sie vor Ort einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,48 Promille ergab. „Dem 48-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten, die Weiterfahrt untersagt“, heißt es im Bericht der Polizei. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa