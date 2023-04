Auto umgekippt und angezündet: Fünf junge Männer unter Verdacht

Von: Dierk Rohdenburg

Großenkneten – Nachdem am Osterwochenende in Ahlhorn ein Auto in Brand gesetzt und ein Auto sowie Fassaden mit Farbe geschmiert wurden, hat die Polizei nun fünf Männer im Alter von 17 bis 27 Jahren ermittelt und ihre Wohnungen durchsucht. Sie sind dringend tatverdächtig.

Am Ostermontag, 10. April, hatte eine Zeugin gegen 4.45 Uhr einen Containerbrand auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Wildeshauser Straße in Ahlhorn gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei stellten fest, dass ein auf dem Dach liegendes Auto in Flammen stand. Das vollständige Ausbrennen des Autos konnte von 18 Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Ahlhorn nicht verhindert werden. Es entstanden Schäden in Höhe von 4.000 Euro. Der zerstörte Wagen war zudem mit Farbe beschmiert. Ähnliche Schmierereien befanden sich an einem weiteren Auto auf dem Parkplatz und der Fassade des Supermarktes.

Zahlreiche Beweismittel sichergestellt

Die Ermittlungen der Polizei Wildeshausen wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung ergaben einen Tatverdacht gegen fünf Männer aus Ahlhorn. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ ein Richter Durchsuchungsbeschlüsse für deren Wohnräume.

Die Beschlüsse wurden am frühen Dienstag, 25. April, umgesetzt. Dabei fanden die Beamten umfassendes Beweismaterial, das beschlagnahmt wurde und nun ausgewertet werden muss. Die tatverdächtigen Personen mussten die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Anschließend durften sie die Dienststelle in Wildeshausen verlassen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Betrunkener Fahrer auf der A1

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Sonntag, 23. April 2023, gegen 17.10 Uhr die Polizei verständigt, weil ihm ein Autofahrer in unsicherer Fahrweise aufgefallen war.

Der Zeuge war mit seinem Auto auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs und stellte bei einem vorausfahrenden Wagen erhebliche Schlangenlinien fest. Er wählte den Notruf und folgte dem Auto. Die Kontrolle durch die alarmierte Polizei erfolgte an der Anschlussstelle Groß Ippener. Im gestoppten Mercedes war Alkoholgeruch wahrzunehmen. Dem 39-jährigen Fahrer aus der Gemeinde Emstek boten die Beamten einen Atemalkoholtest an, der einen Wert von 1,3 Promille ergab.

Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete eine Richterin die Beschlagnahme seines Führerscheins an.