Ahlhorn - Im Krankenhaus endete die Nacht für vier Personen, die am Mittwoch um 3.35 Uhr in einem Auto saßen, das von der Cloppenburger Straße bei Ahlhorn abkam und sich mehrfach überschlug. Der 23-jährige Fahrer hatte die Kontrolle über den Wagen verloren, heißt es im Polizeibericht. Er und ein 19-Jähriger erlitten leichte, zwei 20-Jährige schwere Verletzungen. Alle kommen aus dem Landkreis Cloppenburg. Am Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 1 150 Euro.