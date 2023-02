Spielautomaten aufgebrochen und unter Drogen auf der A1

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz.

Landkreis – Unbekannte Täter, die Spielautomaten aufgebrochen haben sowie ein Autofahrer unter Drogen und mit falschen Kennzeichen beschäftigten die Polizei am Wochenende.

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitag gegen 9.30 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in ein Café an der Katharinenstraße in Ahlhorn ein. Sie beschädigten die Spielautomaten und stahlen Geld. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Autofahrer unter Drogen auf der A1

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn stoppten am Freitag gegen 15.30 Uhr ein Auto, das auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Wildeshausen fiel der Fahrer durch deutliche körperliche Ausfallerscheinungen auf. Diese deuteten nicht nur auf Alkohol-, sondern auch auf Drogenkonsum hin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Auch ein Drogenvortest reagierte positiv und zeigte eine mögliche Beeinflussung durch THC und Kokain an.

Als die Beamten die Zulassung des Autos überprüften, mussten sie feststellen, dass die angebrachten Kennzeichen für einen anderen Wagen ausgegeben waren. Das kontrollierte Auto war einige Tage zuvor außer Betrieb gesetzt worden.

Bei dem Autofahrer handelte es sich um einen 31-jährigen Mann mit Wohnsitz in Hannover. Ob er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, konnten die Beamten vor Ort nicht klären, denn einen Führerschein konnte er nicht aushändigen.

Die angebrachten Kennzeichen sowie die Fahrzeugschlüssel wurden vor Ort sichergestellt.

Aufgrund seiner Drogenbeeinflussung musste er die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung, Verdachts Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzte der Mann seine Reise mit dem Zug fort.