Strabag und Bunte-Gruppe gehen Joint Venture ein

Ahlhorn - Zwei Großkonzerne bündeln ihr Engagement im Bereich von Produktion und Vertrieb: Die „Deutsche Asphalt“ , eine Tochtergesellschaft der Strabag, und die Johann Bunte Bauunternehmung legen im Nordwesten Deutschlands ihre Kräfte in der Produktion und im Vertrieb von Asphaltmischgut zusammen. Gemeinsam planen sie ein Joint Venture für Nordwestdeutschland: Beide Partner wollen zum Jahreswechsel die neuen „Nordwestdeutsche Mischwerke“ (NWM) gründen. Sitz des neuen Unternehmens ist Ahlhorn, heißt es in einer Pressemitteilung beider Firmen.

Die Bunte-Gruppe mit Hauptsitz in Papenburg betreibt in dem Ort bereits ein Asphaltmischwerk an der Vechtaer Straße. Die EU-Kommission hat den Teil-Zusammenschluss der Unternehmen in diesem Bereich vor zwei Monaten wettbewerbsrechtlich genehmigt. Bereits zum 1. Januar steht die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens in der Gemeinde Großenkneten an.

„In die Nordwestdeutsche Mischwerke wollen beide Partner Beschäftigte und Maschinen von insgesamt 13 Asphaltmischwerken in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein einbringen“, heißt es in dem Text weiter. Beide Geschäftspartner werden jeweils 50 Prozent der Anteile an der neuen Gesellschaft erwerben. Zum Jahreswechsel werden die neun bisherigen Standorte der Bunte-Bauunternehmung – Winsen, Georgsheil-Aurich, Papenburg, Kampe, Ahlhorn, Emsbüren, Bramsche-Engter, Getmold und Halle – unter dem Dach der Nordwestdeutsche Mischwerke mit vier Werken, die bislang von der „Deutschen Asphalt“ geführt werden – Mühbrook, Süsel-Bujendorf, Hamburg-Peute und Wilhelmshaven – vereint.

Mit dem Zusammenschluss erreichen beide Konzerne nach eigenen Angaben gleich zwei wichtige Ziele: „Zum einen profitierten Strabag und Bunte bei ihren Straßenbau-Aktivitäten in der Region von einer nachhaltig verbesserten Versorgung mit Asphaltmischgut. Zum anderen erhöht sich die Auslastung der künftig gemeinsam betriebenen Asphaltmischanlagen“, erklären Werner Eistert, Geschäftsführer der „Deutschen Asphalt“, und Rainer Kolthoff, Kaufmännischer Leiter bei der Johann-Bunte-Bauunternehmung. Die personelle Besetzung an den 13 Mischanlagen und Verwaltungsstandorten bleibe durch den Zusammenschluss unverändert, heißt es in der Mitteilung.

Das Gemeinschaftsunternehmen mit insgesamt 70 Beschäftigten kommt auf eine Jahresproduktion von deutlich mehr als einer Million Tonnen Asphaltmischgut. Die Strabag bezeichnet sich als deutsche Marktführerin im Verkehrswegebau. Das Unternehmen erwirtschaftet nach eigenen Angaben in diesem Geschäftsfeld eine Jahresleistung von mehr als 2,5 Milliarden Euro. Die Johann Bunte Bauunternehmung versteht sich als Generalanbieter für Bauleistungen. Deutschlandweit und im angrenzenden europäischen Ausland werde eine Gesamtbauleistung von mehr als 500 Millionen Euro realisiert, heißt es. fra