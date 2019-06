Angst und Ausbeutung

Beraterin Daniela Reim berichtet über die Situation von Arbeitsmigranten im Nordwesten

+ Betreten verboten: Foto von Daniela Reim am Wohnpark Ahlhorn. Rechts: Gastgeber Axel Janßen (Kommunale Alternative, links) und Eduard Hüsers (Grüne) zusammen mit ihrem Gast aus Oldenburg. Foto: Reim/Franitza

Ahlhorn/Landkreis – Das Problem ist wesentlich vielschichtiger, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Lösungen sind weder leicht zu erreichen, noch so kurzfristig umsetzbar, wie es sich alle der mehr als 40 Zuhörer an diesem Abend ganz offenbar wünschten: Daniela Reim von der „Beratungsstelle für Mobile Beschäftigte im Raum Weser-Ems“ aus Oldenburg sprach am Mittwochabend im „Alten Posthof“ in Ahlhorn auf Einladung der Grünen im Landkreis Oldenburg sowie der „Kommunalen Alternative“ in der Gemeinde Großenkneten. Die Einrichtung, stellte Reim gleich eingangs klar, wird komplett vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium finanziert.