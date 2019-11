Ein amüsantes „Nebenprodukt“

Großenkneten – Es sind nicht selten die kleinen, ungewöhnlichen Alltagsgeschichten, die die Lektüre der Heimatzeitung nicht nur informativ, sondern regelrecht unterhaltsam werden lassen. Heimatforscher Dirk Faß aus Sage-Haast stößt bei seinem Arbeiten in Archiven und alten Zeitungsbänden – nicht zuletzt unserer Zeitung – immer wieder auf derartige Anekdoten. Hat er im vergangenen Jahr bereits ein Buch mit solchen Meldungen und Artikeln aus dem 19. Jahrhundert vorgelegt, bringt er nun den zweiten Band von „Kuriose Geschichten aus dem Oldenburger Land – oder: was früher so alles in der Heimatzeitung stand“ heraus. Sie stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert.

Zusammengetragen hat Faß wieder eine ganz Reihe eigentümlicher Geschichten: Etwa die von dem hungrigen Ehemann aus Vechta, der spät abends noch eine vergiftete Wurst verschlang, mit der seine Frau am nächsten Tag eigentlich die Rattenplage hatte bekämpfen wollen – er überlebte, bis auf starken Durst hatte ihm die Mahlzeit keine Probleme bereitet. Oder aber die eindringliche Bitte an die Leser, Kindern zu Weihnachten doch nur keine Peitschen zu schenken. Und dann ist da noch die eines Oldenburgers, der Papiergeld in seinem Ofen versteckt hatte, ohne zuvor seiner Frau davon zu erzählen ...

„Man blättert und blättert, man liest und liest“, berichtet der Autor über den Entstehungsprozess des Buches. Meist durchforste er die alten Zeitungsbände, unter anderem in der Landesbibliothek in Oldenburg, auf der Suche nach Material für eine andere Arbeit. Dabei bleibe er stets auch an den „kleinen Geschichten“ hängen, die letztlich den Weg in das Buch gefunden haben – quasi ein „Nebenprodukt“ seiner konstanten Recherchearbeit. Im Vergleich zu dem ersten Band, der im 19. Jahrhundert angesiedelt war, merke man hier die zunehmende Technisierung und die veränderte Bedeutung der Landwirtschaft, berichtet Faß. Die Sprache der Texte ist, wie zuvor, weitestgehend unverändert geblieben. Einer der Berichte beschäftigt sich denn auch mit Sprache – dem Aufnahmeritual einer Schützengilde: Um Teil des erlauchten Kreises zu werden, mussten die Kandidaten zuvor zwölf Maß Bier trinken und folgenden Spruch fehlerfrei wiedergeben: „Dass die Schützen Schützenleben schätzen, das ist ganz am Platz; doch sie schätzen auch daneben ihren treuen Schützenschatz. Schätzen Schützen ihre Schätze, jeder Schütz’ den Schatz beschützt; hoch der Schatz den Schützen schützen, Schützenschatz schützt seinen Schatz.“

Bürgermeister Thorsten Schmidtke bedankte sich bei Faß für seine Arbeit, er sei „unser Ass im Ärmel in der Gemeinde Großenkneten“. So manche Geschichte hätten sich in der Kommune zugetragen. Die Verwaltung habe schon das vorige Buch gerne zu besonderen Jubiläen und Geburtstagen verschenkt. Das werde auch mit dem neuen Band der Fall sein. Aufgelockert wird das 91 Seiten starke Werk durch abgedruckte Anzeigen aus der Zeit, die heute mitunter ebenso kurios anmuten. Der Zeitpunkt für die Veröffentlichung ist gut gewählt: Der erste Band ist bereits vollständig vergriffen. fra

Ab sofort erhältlich

Das Buch ist im Isensee Verlag Oldenburg erschienen und ab sofort im Buchhandel zum Preis von 9,90 Euro erhältlich.