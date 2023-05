Heroin-Junkie wegen Einbruchs verurteilt

Täter geständig

Das Amtsgericht Wildeshausen hat einen 43-jährigen Georgier wegen Einbruchs in Großenkneten verurteilt. Der Mann war geständig und ist süchtig nach Heroin.

Wildeshausen/Großenkneten – Mit beachtlichem Aufwand haben die Ermittlungsbehörden einen Einbruch in Großenkneten aus dem Oktober 2020 aufgeklärt. Der Täter wurde am Montag vom Amtsgericht Wildeshausen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt. Das Schöffengericht setzte die Verbüßung allerdings zur Bewährung aus – auch mit Blick auf den Hintergrund der Tat, die der Beschaffungskriminalität zuzuordnen ist.

Der Angeklagte, ein 43-jähriger Georgier, der in Leipzig lebt, hatte das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in Großenkneten mit einem Schraubenzieher aufgehebelt. Er durchsuchte das Gebäude und nahm mehrere Ringe, unter anderem einen Ehering, Uhren und Geld mit. Der Schaden beträgt rund 3 000 Euro. Das Bewohner-Ehepaar war gerade im Urlaub. Deswegen wurde der Einbruch erst am nächsten Vormittag vom Nachbarn bemerkt, der sich um die Post kümmerte. Da war der Täter allerdings schon weit weg.

Angeklagter ist voll geständig

Den Ermittlern kam entgegen, dass Kameraaufnahmen des Einbrechers vorlagen. Und die konnten mit anderen Bildern verglichen werden. Woher diese kamen, wurde im Laufe des Verfahrens allerdings nicht erörtert. Der Angeklagte war vor der Tat strafrechtlich nur wegen Fahrens ohne Führerschein aufgefallen. Auf jeden Fall war es den Experten möglich, den Georgier mit etwa 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit anhand der Überwachungsaufnahmen zu identifizieren. Das allein hätte möglicherweise nicht für eine Verurteilung gereicht, aber die Polizisten stellten bei einer Hausdurchsuchung in Leipzig eine besonders gemusterte Mütze sicher, die auch der Täter in Großenkneten getragen hatte.

Der Verteidiger verlas eine Erklärung, wonach die Tat vollumfänglich eingeräumt wurde. Sein Mandat sei vor rund zehn Jahren nach Deutschland gekommen, nachdem er als Tourist eine Frau in der Nähe von Leipzig kennengelernt habe. Das Paar bekam ein Kind und heiratete. Als die Beziehung 2018 und 2019 in die Brüche ging, sei der 43-Jährige in eine Plattenbausiedlung in Leipzig gezogen und in ein tiefes, emotionales Loch gefallen. Er habe kaum Deutsch gesprochen, nahezu keine sozialen Kontakte gehabt und angefangen, Heroin zu konsumieren. Um seine Sucht zu finanzieren und aus Angst vor den schwerwiegenden körperlichen Entzugserscheinungen, habe sein Mandat die Straftat begangen, führte der Verteidiger aus.

Warum der Einbruch allerdings rund 400 Kilometer vom Wohnort entfernt verübt worden war, ließ sich nicht mehr klären. „Es war eine schwere Zeit. Ich fühlte mich durcheinander“, sagte der Georgier.

Mittlerweile nimmt er an einem Deutsch- und Integrationskurs teil. Zum einen, um mehr soziale Kontakte zu knüpfen, zum anderen, um eine Chance auf eine Therapie in Deutschland zu haben. Bisher hat er mit einer Mitarbeiterin der Suchtberatung für russischsprachige Menschen des „Blauen Kreuzes“ in Leipzig über seine Abhängigkeit gesprochen.

Das Gericht machte es zur Auflage, dass diese Beratung weiterläuft. Außerdem muss der 43-Jährige 150 Arbeitsstunden leisten. „Der geregelte Tagesablauf gibt Ihnen Struktur und Halt. Das ist vielleicht förderlich“, sagte die Richterin in der Urteilsbegründung zum Angeklagten.

Der Mann hatte zum Zeitpunkt der Tat wie erwähnt nur eine Verurteilung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Allerdings war er im Februar 2021 von einem anderen Amtsgericht wegen versuchten, gemeinschaftlichen Einbruchdiebstahls zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden. Der Verteidiger hatte sich im Vorfeld mit der Kammer und der Staatsanwaltschaft darauf verständigt, dass beide Strafen kombiniert werden sollten, aber eine bewährungsfähige Gesamtstrafe dabei herauskommt.

Der Verteidiger, der von einer „Gefangenschaft in der Sucht“ sprach, appellierte an seinen Mandanten, den Weg der Therapie weiterzugehen. „Sie müssen jetzt liefern.“ Ansonsten müsste der 43-Jährige ins Gefängnis. Fraglich scheint auch zu sein, ob sein Aufenthaltstitel in Deutschland verlängert werden kann. Der läuft nämlich in Kürze aus.