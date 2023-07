Amazon stellt für neues Logistikzentrum in Ahlhorn pro Woche 50 neue Mitarbeiter ein

Von: Gero Franitza

Teilen

„Recruiter“ Cristina-Andreea Hoboci und Abdulhamid Al-Mekhlafi simulieren den „Hebetest“ der Bewerber. © Franitza

Oldenburg/Ahlhorn – „Komm rein, bewirb Dich, und werde Teil unseres Teams in Großenkneten“ steht auf der Fensterfront des Erdgeschosses eines Bürogebäudes in der Oldenburger Innenstadt. Die weiteren Aufkleber lassen keinen daran Zweifel offen, wer hier auf der Suche ist: Der Internet-Versender Amazon, der Ende August sein Logistikzentrum in Ahlhorn eröffnen wird.

Doch läuft eine Bewerbung tatsächlich so leicht ab, wie angepriesen? Gisem Öz bejaht. Sie ist Managerin für Personalplanung und -beschaffung und leitet das Einstellungszentrum an der Bleicherstraße. Auch wer vorher noch keinen Kontakt zu dem Unternehmen aufgenommen hatte (etwa in einem viertelstündigen Telefoninterview), kann sich direkt an der Anmeldung vorstellen, einen Termin geben lassen oder im Wartezimmer auf ein Gespräch mit einem der 14 Anwerber warten. „Manchmal kommen ganze Freundesgruppen“, berichtet Öz, das seien dann schon einmal zehn Personen auf einen Schlag. In der Anwerbung setze Amazon jedoch nicht nur auf Anzeigen, sondern arbeite eng mit den regionalen Arbeitsagenturen zusammen. Dort seien weitere „Recruiter“ abgestellt, die Arbeitssuchende informieren.

285 Personen hätten bislang einen Vertrag als Lagermitarbeiter in Ahlhorn unterschrieben, so die Managerin weiter. Das selbst gesteckte Ziel liege bei 50 Verträgen pro Woche. Gegen Ende des Jahres sollen 1 000 Mitarbeiter angeworben worden sein.

Managerin Gisem Öz leitet das Einstellungszentrum. © Franitza

Die Voraussetzungen dafür sind auf den ersten Blick überschaubar: Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt sein und ein Gewicht von maximal 15 Kilogramm heben können, so Öz. Darüber hinaus müssen sie Deutsch oder Englisch lesen können. Beides wird in Oldenburg in einem kleinen Test überprüft: Die Bewerber müssen einige Gegenstände aus drei verschiedenfarbigen Boxen entnehmen und nach einer geschriebenen Anweisung neu einsortieren. Das simuliere recht genau den späteren Arbeitsablauf, schildert die Managerin den Hintergrund: Statt wie früher viele Kilometer durch die riesigen Lager laufen zu müssen, befinden sich die Angestellten in Ahlhorn in festen Stationen. Roboter bringen Regale mit Waren zu ihnen, die dann entnommen und je nach Bestellung neu zugeordnet werden müssen. Die Anweisung, wie dies zu tun ist, erfolge an den Maschinen schriftlich auf Englisch oder Deutsch. In anderen Amazon-Zentren in Deutschland beherrschten die Maschinen bis zu fünf Sprachen, darunter Ukrainisch oder Arabisch.

Ab 18 Jahren: Bwerben kann sich jeder, der „fit“ ist

Die schriftlichen Anweisungen erwiesen sich für manche Bewerber als Hürde, weil sie die Sprachen nicht ausreichend beherrschten oder gar nicht lesen könnten. Mehr als die Hälfte der Bewerber seien Ausländer, schätzt Öz. Bei manchen komme hinzu, dass sie daher noch keine Arbeitserlaubnis besitzen oder aber Dinge wie die Steuernummer oder ein Krankenversicherungsnachweis fehlten. „Wir stehen da in engem Kontakt mit den Ausländerbehörden“, sagt die Managerin – ihre Mitarbeiter versuchten, nach Möglichkeit, alle Probleme aus dem Weg zu räumen. Darüber hinaus könne in Ahlhorn jeder anfangen, „der fit ist“. Das spiegle sich auch im Alter der Arbeitssuchenden wider: Von 18 Jahren aufwärts, bis ins Rentenalter, sei alles vertreten. „Wir haben viele Interessenten aus Wildeshausen“, fährt Öz fort, darüber hinaus aus Oldenburg, aber auch Bremen. Und wie sollen die vielen Menschen jeden Tag zum Metropolpark nach Ahlhorn gelangen? Mit dieser Aufgabe sei eigens eine Kollegin betraut worden, antwortet Öz. So werde Amazon wohl eigene Busse aus Oldenburg, Cloppenburg und Delmenhorst einsetzen. Auch werde versucht zu erreichen, dass die Verkehrsbetriebe ihre Fahrzeiten an die Arbeitszeiten des Ahlhorner Logistikzentrums – das intern unter der Kennung „BRE2“ firmiert – anzupassen.

Drei Wochen im Monat werde zunächst in zwei Schichten – zwischen 8.15 Uhr bis 4.15 Uhr am Folgetag – an vier Tagen gearbeitet, eine Woche dann fünf Tage, damit im Monat eine Arbeitszeit von 40 Stunden herauskomme. Als Einstiegsstundenlohn gibt Amazon für Ungelernte 14,10 Euro an.