Amazon hat in Ahlhorn die ersten Stellen bereits vergeben

Von: Gero Franitza

285 Meter lang, 150 Meter breit, vier Etagen und 24,5 Meter hoch: das künftige Amazon-Logistikzentrum auf dem ehemaligen Fliegerhorst Ahlhorn. © Franitza

Ahlhorn – Das Logistikzentrum des Internet-Versandhändlers Amazon, das derzeit auf dem Metropolpark Hansalinie in Ahlhorn (ehemaliger Fliegerhorst) entsteht, geizt nicht mit imposanten Eckwerten: 52 000 Quadratmeter Grundfläche, vier Etagen hoch, in denen künftig 1 000 Mitarbeiter und mehrere Tausend Logistikroboter tätig sein sollen. Circa 120 Lastwagen täglich und 16 Kilometer Transportbänder (das entspricht etwa der Entfernung von Wildeshausen nach Ahlhorn) sollen bald dafür sorgen, dass von hier aus rund 15 Millionen eingelagerte Artikel auf den Weg in Richtung Kunden gebracht werden.

Wenn der gewaltige Komplex im kommenden Jahr an den Start geht – ein Datum steht noch nicht fest – ist es damit eines der modernsten Logistikzentren Amazons in Deutschland.

„Wir sind sehr zufrieden mit den Baufortschritten“, berichtet Amazon-Pressesprecher Thorsten Schwindhammer auf Anfrage unserer Zeitung. Gegenwärtig werde im Außenbereich an Stellen wie den sogenannten „Lkw-Yard-Flächen“ für die Lieferfahrzeuge und den Parkplätzen für die Mitarbeiter gearbeitet. Im Innenbereich mache die Installation der Fördertechnik große Fortschritte. Drei bis vier Kilometer Fördertechnik seien schon installiert worden. Darüber hinaus werde weiterhin an Sozialräumen, Büros und Kantinenbereichen gearbeitet. Auch erste Arbeitsstationen stünden schon. Es gehe stetig voran, so Schwindhammer. Gleichwohl: „Es bleibt aber weiterhin viel zu tun.“

Roboter rücken an

Voraussichtlich im September werden die ersten Exemplare der Transportroboter an den Standort überführt und erste Tests unternommen. Zwischen 2 500 und 3 000 dieser Maschinen, die aussehen wie überdimensionale Staubsaugroboter, sollen hier einmal zum Einsatz kommen. Sie transportieren Regale mit den Waren zu den Arbeitsstationen der Angestellten, für die dadurch kilometerlange Wege durch das gewaltige Lager entfallen. Die Maschinen werden mittels W-Lan und QR-Codes auf dem Boden gesteuert. Im Anschluss werde es aber noch einige Monate dauern, bis diese Arbeiten und Installationen abgeschlossen sind, so der Pressesprecher.

Die Einstellungen für die Versandmitarbeiter haben noch nicht begonnen. Schwindhammer: „Wir werden dies kommunizieren, wenn es losgeht.“ Aktuell seien die Teams des Konzerns noch auf der Suche nach einem passenden Standort für das Einstellungsbüro für das Zentrum in Ahlhorn. Man habe einige Immobilien im Blick, entschieden sei aber noch nichts. Die Einstellungen für Fach- und Führungskräftepositionen laufen hingegen schon – aktuell vor allem für technische Positionen (Instandhaltung, Technik, IT) und Logistikfachpositionen. Aber unter anderem auch Fachleute für Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement oder Training seien gefragt. Bereits vier IT-Ingenieure seien angestellt, zudem ein Technik-Bereichsleiter, ein Technikplaner, drei Techniker und ein Hauptabteilungsleiter Technik, hinzu kämen einige Logistikexperten – insgesamt rund 15 Personen. 150 Mitarbeiter im Bereich Fach- und Führungskräfte will Amazon an dem Standort einsetzen. „Wir sind noch früh dran“, sagt der Pressesprecher. „Wir werden die Suche in den nächsten Wochen forcieren.“