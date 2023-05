Amazon geht in Ahlhorn noch vor dem Herbst an den Start

Von: Gero Franitza

Gigantisches Gebäude: Das vierstöckige Logistikzentrum in Ahlhorn hat eine Grundfläche von 52 000 Quadratmetern. Archivfoto: Franitza © Archivfoto: Franitza

Internet-Versender hat mit der Rekrutierung von Mitarbeitern für das Logistikzentrum Ahlhorn begonnen

Ahlhorn – Der Internet-Versandhändler Amazon will sein neu errichtetes Logistikzentrum auf dem Areal des Metropolparks Hansalinie bei Ahlhorn in wenigen Monaten in Betrieb nehmen: „Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir im Spätsommer 2023 den Betrieb aufnehmen werden“, schreibt Oliver Kentschke, PR-Mitarbeiter des Internet-Versandhändlers Amazon in einer Mail an die Redaktion unserer Zeitung.

Damit entkräftet er anderslautende Gerüchte, die zuletzt in der Gemeinde Großenkneten zu hören waren. Ein genaues Datum nennt er gleichwohl nicht. Erst Ende Februar hatte Amazon mitgeteilt, dass noch kein Datum für den Betriebsbeginn feststehe.

Im ersten Jahr sollen 1000 Arbeitsplätze entstehen

„Wir haben damit begonnen, mehr als 60 verschiedene Stellen zu besetzen, von Ingenieuren über IT- und Finanzspezialisten bis hin zu Sicherheitsexperten und den Mitarbeitern, die Kundenbestellungen kommissionieren, verpacken und versenden“, ergänzt Norbert Brandau, „Regional Director Operations“ bei Amazon Deutschland. In seinem vierten Logistikzentrum in Niedersachsen wolle der Konzern innerhalb des ersten Betriebsjahres mehr als 1 000 Arbeitsplätze schaffen. Von Ahlhorn aus werden künftig Kunden in ganz Deutschland beliefert. Amazon bietet eines der „weltweit fortschrittlichsten Arbeitsumfelder mit wettbewerbsfähigen Löhnen, Prozessen und Systemen, die das Wohlbefinden und die Sicherheit aller Mitarbeiter gewährleisten“, so der Manager weiter. Das Gebäude werde mit Robotertechnologie ausgestattet sein, die die Regale mit den Kundenprodukten zu den Arbeitsplätzen bringt, die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit unterstütze und Amazon bei der Auslieferung an die Kunden helfe. Insgesamt sollen rund zehn Kilometer Fördertechnik in dem „BRE2“ genannten Zentrum verbaut werden.

Lohn: „13 Euro brutto pro Stunde aufwärts, inklusive Bonuszahlungen“

Der umgerechnete Einstiegslohn für Logistikmitarbeiter bei Amazon in Deutschland liege bei „13 Euro brutto pro Stunde aufwärts, inklusive Bonuszahlungen“, so Brandau. Nach zwei Jahren Betriebszugehörigkeit liege der Lohn „im Durchschnitt bei mehr als 35 000 Euro brutto pro Jahr“. Extras und Vergünstigungen kämen noch hinzu, wie etwa die Übernahme der Kosten für das bundesweite 49-Euro-Ticket. Es bestehe zudem die Möglichkeit etwa zur betrieblichen Altersvorsorge, Zuschüssen für Weiterbildung, kostenloser Versicherungen, vergünstigter Mahlzeiten, kostenloser Getränke sowie von Zuschlägen, etwa für Überstunden. Die Mitarbeiter werden direkt bei Amazon angestellt, heißt es weiter. Die Anlage verfügt über mehr als 820 Parkplätze und zwei Bushaltestellen. Den bisherigen Erfahrungen zufolge kommen die Logistik-Mitarbeiter meist „aus dem näheren Umkreis“ der Amazon-Zentren: In der Regel hätten mehr als 80 Prozent eine Anfahrtszeit von bis zu 30 Minuten.