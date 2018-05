Ahlhorner Ortskern: Alle profitieren von Sanierung, aber zahlen müssen nur einige

Massive Investitionen geplant

+ © googlemaps Die Besitzerin des rot eingekreisten, rund 2 000 Quadratmeter großen Grundstücks an der Ecke Schulstraße/Wildeshauser Straße in Ahlhorn müsste etwa fünf Euro pro Quadratmeter zahlen, wenn die städtebauliche Förderung des Dorfs abgeschlossen ist. Ihre Nachbarn liegen hingegen nicht im Sanierungsgebiet und werden deswegen nicht zur Kasse gebeten, obwohl ihre Grundstücke voraussichtlich ebenfalls an Wert gewinnen. © googlemaps

Großenkneten - Von Ove Bornholt. Das Zentrum des 8.000-Einwohner-Orts Ahlhorn soll im Rahmen des Bauförderprogramms „Soziale Stadt“ für rund 13 Millionen Euro saniert und aufgewertet werden. Die Frage, wie und ob Anwohner an den Kosten beteiligt werden, stand am Donnerstagabend im Zentrum einer Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses der Gemeinde Großenkneten. Deren Verwaltung arbeitet an einer Lösung, um die Belastung für die Bürger möglichst gering zu halten.