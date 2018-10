Ein Ahlhorner„Leuchtturm“ mit hoher Strahlkraft

Ahlhorn - Die Freude war Peter Nieslony, seinen Mitstreitern und den Unterstützern des „Vereins zu Bewahrung, Instandsetzung und Nutzung des denkmalgeschützen Stellwerkgebäudes in Ahlhorn“ am Freitagmittag anzusehen. Und ein wenig Stolz ebenso. Wer könnte es ihnen verdenken: Denn ihnen ist es gleich doppelt gelungen, Ahlhorn ein „Denkmal“ zu setzen.

Denn der Trägerverein hat es nicht nur geschafft, das Gebäude aus den frühen 1930er-Jahren vor dem Abriss zu bewahren sowie das durch Vandalismus und Verwahrlosung schwerbeschädigte Stellwerk komplett zu sanieren. Darüber hinaus gelang es ihnen, die Firma Gebrüder Faller aus Gütenbach dafür zu gewinnen, das Ahlhorner Bauwerk als Modellbausatz im Maßstab „H0“ (1:87) herauszubringen (wir berichteten).

Stefan Rude, Marketing- und Vertriebschef der Schwarzwälder, stellte Nieslony (seines Zeichens Leiter des Bauordnungsamtes des Landkreises Oldenburg), dem Verein sowie der Gemeindeverwaltung nun das Ergebnis vor. Alle zeigten sich begeistert von der Detailtreue des Modells. Faller schaffte es sogar, in dem Bausatz die Patina der Fassade zu erhalten.

Während der kleinen Feierstunde ging Nieslony auf die Geschichte des Gebäudes ein und bedankte sich namentlich bei allen Unterstützern. Bürgermeister Thorsten Schmidtke lobte, der Turm habe sich von einem „Lost Place“ zu einem „Eyecatcher“ der Gemeinde gewandelt.

Rude ließ keinen Zweifel daran, dass vor allem der wiederholte, persönliche Kontakt mit dem Verein – insbesondere zu Nieslony – eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des Projektes gespielt hat. Dass die Norddeutschen detaillierte Unterlagen zur Verfügung stellten, habe das Ganze ebenfalls erleichtert. Die Kombination eines Stellwerks mit einem innen liegenden Wasserturm sei bundesweit sehr selten, wenn nicht sogar einzigartig. Sechs Wochen habe der Zeichner benötigt, die Grundlage für das Modell zu entwerfen. Die Fertigung der Werkzeuge für die Produktion habe drei Wochen in Anspruch genommen. 2 400 Bausätze, so Rude, wolle die Firma über den Modellzyklus hinweg verkaufen. Die erste Auflage beträgt 1 000 Stück. Zwei Drittel davon sind in den drei Wochen nach Veröffentlichung bereits abgesetzt worden. Für Faller sei das Stellwerk ein „Leuchtturmprojekt“, berichtete Rude erfreut, „eines, das in der Fachwelt für Gesprächsstoff sorgt“. Die Firma habe rund 40 000 Euro investiert – „damit etwas mehr als ein Zehntel der Summe, die der Verein für die Rettung des Stellwerks aufgebracht hat“, so Rude. J fra