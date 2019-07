„Soziale Stadt“: In Ahlhorn soll noch viel passieren

Ahlhorn – Als „städtische Strukturen“, die so nicht in eine doch eher ländliche Gemeinde gehören, umschreibt Großenknetens Bürgermeister Thorsten Schmidtke oftmals den Ortsteil Ahlhorn. Nach dem Weggang der Bundeswehr hat sich der Ort im Laufe der Jahre sehr verändert – und stellt nun in vielerlei Hinsicht eine Besonderheit dar. Da sind einerseits der Gewerbepark und die zahlreich vorhandenen Betriebe, die für Beschäftigung sorgen und deren Gewerbesteuern in die Gemeindekasse fließen. Und da ist andererseits der Hohe Anteil von aus dem Ausland zugezogenen Einwohnern und Arbeitsmigranten, die in teils prekären Verhältnissen wohnen und deren Deutschkenntnisse gering sind. Rund 70 Prozent der 8 000 Einwohner haben aktuell einen Migrationshintergrund.

Die dadurch entstandenen oder verschärften Fehlentwicklungen wieder zu entschärfen oder gar zu beseitigen, ist das Ziel des Programms „Soziale Stadt“, das im Rahmen der Städtebauförderung von Bund und Land mitfinanziert wird und im vergangenen Jahr an den Start ging. Erst Ende vergangener Woche hatte Niedersachsens Bauminister Olaf Lies zwei Förderbescheide in Höhe von zusammen vier Millionen Euro im Rathaus Großenkneten abgegeben. Rund eine Million davon fließt in den Neubau des Jugendzentrums. Doch was steht in dem umfangreichen Programm als Nächstes an? Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt der Erste Gemeinderat Klaus Bigalke Auskunft.

„Es gibt noch viel zu tun“, sagt er denn auch. Damit die Gemeinde bei den vielfältigen Aufgaben entlastet wird, soll ein Sanierungsträger beauftragt werden. Die Aufgabe eines Quartiersmanagers werde es sein, so Bigalke, als Ansprechpartner für die Menschen im Sanierungsgebiet – sprich im Ortskern und entlang der Hauptstraße – zu fungieren (wir berichteten). Die Gemeinde hatte beides bundesweit in einer öffentlichen Vergabe ausgeschrieben. Die sei jedoch von der zentralen Vergabestelle in Lüneburg gerügt worden, so Bigalke: Aufgrund des hohen Kostenrahmens müssen beide separat ausgeschrieben werden, die Stelle des Quartiersmanagers nun EU-weit.

+ Kapitän-Strasser-Straße: Die Gemeinde will hier ein Wohnhaus kaufen und sanieren. © Franitza

Ebenfalls in die Ausschreibung geht der städtebauliche Rahmenplan. „Dieser ist aufzustellen“, erläutert Bigalke weiter. Darin sollen neben der Bebauungstruktur des Gebietes, die Frei- und Grünflächen, sowie die Verkehrsflächen aber auch die soziale Infrastruktur untersucht werden – mit dem Ziel, konkrete Maßnahmen zu erstellen und deren Kosten zu beziffern. Das Ganze erfolgt mit der Beteiligung der Einwohner und der Träger öffentlicher Belange. Die Kosten dafür schätzt die Verwaltung auf 80 000 Euro, wovon zwei Drittel von Bund und Land übernommen werden. Nach Verabschiedung der Modernisierungsrichtlinie wird ein Informationsflyer für alle Eigentümer herausgegeben.

Die Einwohner könnten auch noch auf eine andere Art und Weise mit eingebunden werden, fährt Bigalke fort: „Es ist denkbar, einen Sanierungsbeirat zu bilden.“ Dieser könnte, müsste aber nicht ins Leben gerufen werden. Das Gremium setzte sich dann aus Einwohnern, Vereinen, Institutionen aber auch Eigentümern zusammen und könnte bei Planungen mitreden. Der Gemeinderat müsste dafür dann Richtlinien über die Aufgaben sowie eine Geschäftsordnung befinden. Ebenfalls möglich, aber nicht zwingend, sei dann noch ein Verfügungsfonds für kleinere Projekte im Quartier. Die Gelder können von Institutionen sowie Einzelpersonen beantragt werden. Dafür gebe es dann abermals eine Zwei-Drittel-Bezuschussung von Bund und Land, so Bigalke.

Einige Projekte hat die Gemeinde schon umgesetzt oder angeschoben: Etwa das Quartierszentrum „Zeppelin“ in der gleichnamigen Straße, das laut Bigalke „sehr gut angenommen“ wird sowie den Neubau eines Kindergartens an der Straße „Am Lemsen“ (wir berichteten), der Ende des Jahres fertiggestellt sein soll. Einer der größten Batzen dürfte die Sanierung und Aufwertung der Ortsdurchfahrt inklusive der Nebenräume sein. Ein erster Gestaltungsplan dafür ist bereits in Auftrag gegeben. Mit einer Umsetzung ist aber nicht vor Beginn des kommenden Jahres zu rechnen. Dann soll möglichst schon mit dem Bau eines Kunstrasenplatzes begonnen werden, inklusive der Sanierung der Funktionsgebäude am Sportzentrum, ebenso mit der des Hartplatzes und der Finnbahn (Crosslauf) – geschätzte Gesamtkosten: 1,6 Millionen Euro.

Doch auch für eine Gemeinde eher ungewöhnliche Schritte stehen auf der Aufgabenliste: So beabsichtigt die Kommune, ein verwohntes Mehrparteienhaus in der Kapitän-Strasser-Straße zu erwerben, die Verhandlungen laufen. Die Sanierung des Gebäudes in der im Ort berüchtigten Straße, soll als Referenzobjekt für weitere Objekte dienen.