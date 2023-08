Laster brettert auf Randstreifen: Sperrung im Autobahndreieck

Von: Dierk Rohdenburg

Der Lastwagen landete auf dem Randstreifen. Die Autobahn musste gesperrt werden. © Polizei

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 23. August, gegen 6 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek entstanden. Eine Sperrung im Dreieck Ahlhorn war erforderlich.

Laut Polizeibericht befuhrt ein 38-jähriger Mann aus Rumänien mit einem Lastzug die Autobahn 1 in Richtung Hamburg und wollte im Dreieck Ahlhorn auf die Autobahn 29 in Richtung Wilhelmshaven fahren. Auf dem Verzögerungsstreifen wich er nach eigenen Angaben einem Reh aus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sein Gespann kollidierte unter anderem mit massiven Wegweisern und kam im Dreieck zwischen der A1 und dem Zubringer zur A29 zum Stehen.

Der 38-Jährige blieb unverletzt. Am Lkw, dem Anhänger und den Verkehrseinrichtungen entstanden Schäden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Für die Bergung des Lastzuges war ab 9 Uhr eine Sperrung im Dreieck Ahlhorn erforderlich. Ein Wechsel auf die Autobahn 29 war bis ungefähr 12:15 Uhr nicht möglich.

Auto auf der A29 in Flammen

Ein Fahrzeugbrand hat am Mittwoch, 23. August, ab 12:10 Uhr für Verkehrsbehinderungen auf der A29 gesorgt.

Ein 53-jähriger Oldenburger befuhr mit einem Mercedes die Autobahn 29 in Richtung Dreieck Ahlhorn. Zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Sandkrug bemerkte er eine Rauchentwicklung im Motorraum und brachte den Pkw zum Stehen. Er und sein 60-jähriger Beifahrer aus dem Ammerland brachten sich in Sicherheit und verständigten die Feuerwehr. Als acht Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Oldenburg eintrafen, stand das Auto bereits vollständig in Flammen.

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn richteten bis 12:50 Uhr eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück ein. Anschließend war noch eine halbseitige Sperrung erforderlich. Nach der Bergung des ausgebrannten Wracks konnte die Sperrung gegen 14:15 Uhr aufgehoben werden.