Aggressiver Gast verletzt Spielothek-Mitarbeiterin

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei hatte es am Sonntag mit einem aggressiven Mann zu tun. © dpa/Archiv

Wildeshausen/Großenkneten – Ein aggressiver Mann hat am Sonntag gegen 12 Uhr eine Spielothekmitarbeiterin verletzt und einen Einsatz der Polizei in Ahlhorn verursacht.

Der 26-Jährige aus der Gemeinde Großenkneten hielt sich laut Polizeibericht am Mittag in einer Spielothek an der Vechtaer Straße in Ahlhorn auf. Die kurze Abwesenheit eines anderen Gastes nutzte er, um sich an dessen Zigaretten zu bedienen. Als er von einer 44-jährigen Mitarbeiterin der Spielothek auf sein Verhalten angesprochen wurde, reagierte er sofort aggressiv und warf mit Kleingeld nach ihr. Sie erlitt dadurch eine Platzwunde am Kopf, verzichtete aber auf eine medizinische Behandlung.

Anschließend entfernte sich der 26-Jährige mit einem Auto von der Spielothek, konnte aber noch im Nahbereich von der Polizei angetroffen werden. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und räumte den Konsum von Alkohol und Kokain ein.

Mann führte einen Schlagstock mit sich

Entsprechende Tests waren allerdings nicht möglich, weil sich der Mann auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv verhielt und diese fortwährend bedrohte sowie beleidigte. In der Fahrertür seines Autos führte der 44-Jährige zudem einen selbst gebauten, ungefähr 50 Zentimeter langen Schlagstock mit.

Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, so die Polizei.

Dötlinger fährt betrunken durch Wildeshausen

Beamte der Polizei Wildeshausen kontrollierten am frühen Montag gegen 10 Uhr einen stark betrunkenen Autofahrer in Wildeshausen.

Die Beamten wurden auf der Pestruper Straße auf einen VW aufmerksam, weil keine Kennzeichen angebracht waren. Sie folgten dem Auto und beobachteten in der Folge eine äußerst unsichere Fahrweise. Noch im Stadtgebiet stoppten sie den Wagen, der mit drei Personen besetzt war. Alle drei waren deutlich alkoholisiert. Dem 23-jährigen Fahrer aus der Gemeinde Dötlingen wurde ein Atemalkoholtest angeboten, der einen Wert von 2,45 Promille ergab. Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Das Auto war weder zugelassen noch versichert.