85-Jähriger fährt nach Unfall auf A1 trotz Verbotes kilometerweit auf der Felge

Von: Dierk Rohdenburg

Auf der Stahlfelge fuhr ein 85-Jähriger über die Autobahn 29. © Polizei

Nach einem Unfall ist ein 85-Jähriger auf der A1 trotz Verbotes durch die Polizei mit seinem stark beschädigten Kia weitergefahren und wurde von der Polizei auf der A29 gestoppt.

Am Montag, 24. Juli, kam es gegen 14:17 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos teils stark beschädigt wurden. Der 56-jährige Fahrer eines VW Passat aus Herne beabsichtigte, zwischen der Anschlussstelle Cloppenburg und dem Dreieck Ahlhorner Heide die Fahrspur nach links zu wechseln und übersah dabei einen neben ihm im toten Winkel fahrenden 85-Jährigen mit seinem Kia. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Autos, bei dem niemand verletzt wurde. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wurde durch die Polizei auf 5.000 Euro geschätzt.

Kia nach dem Unfall stark beschädigt

Der Kia des 85-Jährigen aus dem Landkreis Wesermarsch wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er nur noch auf einen nahegelegenen Autobahnparkplatz gefahren werden konnte. Dort wurde dem Mann die Weiterfahrt mit dem beschädigten Auto untersagt und ein Abschleppunternehmen mit der Bergung beauftragt.

Gegen 15:27 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über den Notruf, dass ein stark beschädigter Kia gerade von der Autobahn 1 im Autobahndreieck Ahlhorn Heide auf die Autobahn 29 gefahren sei. Dort fahre er nun mit etwa 40 km/h in Richtung Oldenburg.

Der Kia konnte durch weitere Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn an der Anschlussstelle Großenkneten angehalten werden. Bei dem Fahrer des beschädigten Kia handelte es sich um den 85-jährigen Unfallbeteiligten. Der Mann hatte die Fahrt offensichtlich trotz fehlenden Reifens über mehrere Kilometer auf der Stahlfelge fortgesetzt.

Glücklicherweise wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Gegen den Mann wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens seines Autos in einem verkehrsunsicheren Zustand eingeleitet.