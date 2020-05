85-Jährige stirbt im Seniorenheim Großenkneten an Corona

Landkreis – Die Corona-Pandemie hat im Landkreis Oldenburg ein weiteres Menschenleben gefordert: Wie die Kreisverwaltung am späten Sonntagnachmittag mitgeteilt hat, ist eine 85-jährige Frau, die im Seniorenheim in Großenkneten lebte, nach einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 durch die Covid-19-Erkrankung verstorben.

Die Seniorin sei „schwerst vorerkrankt“ gewesen, heißt es in dem Bericht. Die Anzahl der Todesfälle im Kreisgebiet habe sich damit auf elf Verstorbene erhöht.

Landrat Harings: „Es ist wirklich nur traurig“

„Die schlechten Nachrichten reißen leider nicht ab. Es ist wirklich nur traurig. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und ich spreche ihnen mein tiefes Beileid aus“, wird Landrat Carsten Harings in dem Schreiben zitiert.

Vor mehr als einer Woche war die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenzentrums Großenkneten von zunächst vier Personen auf elf gestiegen. Damit waren acht Bewohner und drei Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden.

Bewohner und Mitarbeiter in Quarantäne

Die negativ getesteten Bewohner waren in Einzelzimmern untergebracht worden. Die Quarantäne bedeutete für alle den Verbleib auf dem Zimmer. Alle Mitarbeiter hatten sich zu Hause strikt von den Mitbewohnern getrennt aufzuhalten. Damit konnte wohl erreicht werden, dass die Zahl der Infektionen nicht deutlich gestiegen ist.

Die Gesamtzahl der Coronainfektionen im Landkreis beträgt laut Mitteilung des Landkreises weiterhin 232 bestätigte Fälle, inklusive genesener und verstorbener Personen (Stand: Sonntag, 12 Uhr).

208 Personen sind gesundet

Von dieser Gesamtzahl gelten aktuell 208 Personen als wieder gesundet (eine Person mehr als noch am Freitag). Zuzüglich der elf Sterbefälle gebe es derzeit 13 bestätigte Covid-19-Erkrankte – nicht zu verwechseln mit der Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie – im Kreisgebiet. 38 Personen, und damit sechs weniger als noch am 1. Mai gezählt worden waren, befänden sich zur Zeit aktiv in häuslicher Isolation beziehungsweise Quarantäne. In dieser Gruppe seien die 13 Erkrankten bereits eingerechnet.

Ein Wildeshauser in häuslicher Isolation

Dabei handele es sich um Patienten aus den Gemeinden Dötlingen (1), Großenkneten (8) und Hatten (2), Hude (1) und der Stadt Wildeshausen (1). In den Gemeinden Ganderkesee und Wardenburg sowie der Samtgemeinde Harpstedt gebe es derzeit keine Erkrankten, so die Verwaltung.