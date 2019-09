50-Jähriger verfolgt Nachbarin

AUS DEM GERICHT Angeklagter zu einer Geldstrafe verurteilt / Opfer verschleiert Aussage

Großenkneten/Wildeshausen – Wegen versuchter Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs hat das Amtsgericht Wildeshausen am Montag einen 50-Jährigen aus Garrel zu einer Geldstrafe in Höhe von 1 250 Euro verurteilt. Am 13. Dezember vorigen Jahres hatte der Angeklagte auf dem Parkplatz der Arbeitsstelle einer 30-Jährigen gewartet, weil er mit ihr über ihre Beziehung sprechen wollte. Da sie ihn aber abwimmelte, verfolgte er sie auf ihrem Heimweg von Oldenburg nach Garrel auf halber Strecke. Dafür wartete er an einem Seitenstreifen in Großenkneten und fuhr der Frau – die vor Gericht als Zeugin aussagte – hinterher. Er überholte zwei Wagen, fuhr dicht auf ihr Auto auf und betätigte die Lichthupe sowie den Blinker, um sie zum Anhalten zu bewegen. Als sie nicht reagierte, überholte er ihren Wagen und wollte sie ausbremsen, sodass ihr nur die Möglichkeit blieb, auf die Gegenfahrbahn auszuweichen.