Mann kracht gegen parkenden Sattelzug und stirbt

Großenkneten - Tragischer Unfall am Heiligabend. Ein 30-Jähriger krachte in Großenkneten mit seinem Auto gegen einen parkenden Sattelzug, wurde aus dem Wagen geschleudert und verstarb wenig später.

Nach Angaben der Polizei befuhr am Heiligabend gegen 23.35 Uhr ein 30 Jahre alter Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Hauptstraße (L871) aus Richtung Sage kommend. In Höhe Efeuweg kam dieser aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Auto gegen einen in einer Parkbucht abgestellten Sattelzug.

Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge aus seinem Auto geschleudert. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er kurz darauf verstarb.

Am Pkw, ein älterer Kombi, sowie am Sattelzug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

Rubriklistenbild: © dpa