25 Tonnen gefährliche Bleich- und Desinfektionsmittel drohen auf A 1 zu fallen

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Landkreis 25,5 Tonnen Bleich- und Desinfektionsmittel drohten am Freitag auf die A 1 zu fallen. Das berichtete die Autobahnpolizei am Samstag.

Am Freitag wurde gegen 16.25 Uhr auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Großenkneten ein dänischer Sattelzug kontrolliert. Dieser war den den Beamten ins Auge gefallen, weil die Plane des Sattelanhängers an einer Seite stark ausbeulte. Bei der Kontrolle der Ladefläche konnte ein Verrutschen der Ladung als Ursache festgestellt werden. Der Sattelzug hatte knapp 22.500 Kilogramm gefährliche Güter in Form von Bleich- und Desinfektionsmittel geladen und dabei unzureichend gegen Verrutschen gesichert.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrer musste die Ladung noch vor Ort umladen und nachsichern, bevor die Weiterfahrt gestattet werden konnte.

Weitere Sattelzüge beanstandet

Im Verlaufe des Nachmittags wurden noch neun weitere Sattelzüge kontrolliert. Davon wurde bei fünf Sattelzügen die Ladungssicherung beanstandet. Die Beamten ordneten bei allen fünf Fahrzeugen die Nachsicherung der Ladung an. Bei der Ladung handelte es ich unter anderem um 22.880 Kilogramm Sperrholzplatten und Big-Bags mit einem Gesamtgewicht von 11.500 Kilogramm.

Weitere Meldung der Autobahnpolizei:

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 wurde am Mittwoch gegen 17.40 Uhr ein Mercedes erheblich beschädigt.

Ein 32-jähriger Mann aus dem Kreis Eichsfeld befuhr laut Polizeibericht mit einem Sattelzug die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. In Höhe der Anschlussstelle Adelheide wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem anderen Lkw das Auffahren auf die Autobahn zu erleichtern. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 54-Jährigen aus dem Ammerland, der sich neben dem Sattelzug befand.

Am Mercedes entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.