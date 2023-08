Goldkettendieb flüchtet in Maisfeld - auch eine Hubschrauberbesatzung findet ihn nicht

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa

Ein unbekannter Mann hat einer 60-Jährigen eine Goldkette geraubt. Danach war in Heidkrug (Delmenhorst) der Polizeihubschrauber im Einsatz.

Das weibliche Opfer kam laut Polizeibericht gegen 16:50 Uhr mit einem Bus aus Bremen am Bahnhof in Heidkrug an und ging von dort über die Holzbrücke des Annengrabens in Richtung „Großer Tannenweg“. Auf dieser Strecke hielt sie ein bislang unbekannter Mann von hinten fest und riss ihr eine Goldkette vom Hals.

Der Mann flüchtete zunächst in Richtung „Großer Tannenweg“ und von dort weiter zur Bremer Straße. Die 60-jährige Delmenhorsterin verfolgte den Täter und erhielt Unterstützung von einer Zeugin. Sie sahen den Mann zuletzt im Bereich der Langenwischstraße, wo er in ein Maisfeld floh. Bei der Fahndung durch die alarmierte Polizei kam auch der Hubschrauber zum Einsatz. Der Täter konnte nicht mehr ergriffen werden.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Mann geben können. Er wurde von der 60-Jährigen beschrieben als ungefähr 20 bis 25 Jahre alt, sehr schlank, bräunlicher Hautton, lange, dunkle Haare, die zum Zopf gebunden waren, bekleidet mit einer Sportjacke und einer dunklen Hose.

Er war in Begleitung eines weiteren Mannes, der von der Frau so beschrieben wurde: Ebenfalls ungefähr 20 bis 25 Jahre alt, 165 bis 170 Zentimeter groß, bräunlichen Hautton, glatzköpfig, bekleidet mit einem blauen T-Shirt, Gipsbein.

Der Mann mit dem Gipsbein war an der Tat nicht beteiligt. Das Opfer konnte sich aber erinnern, dass er mit dem Täter zusammen im Bus gesessen hat und wohl auch Kontakt zu ihm hatte. Deshalb ist seine Identität für die Polizei wichtig.

Beide Männer kamen mit demselben Bus am Bahnhof Heidkrug an. Wer weitere Hinweise zu den beiden Männern geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04221/15590 an die Polizei in Delmenhorst zu wenden.