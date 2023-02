Glätteunfall in Huntlosen: Transporter verliert Rad – das kracht gegen einen Audi

Von: Yannick Hanke

Teilen

In Huntlosen verlor ein Transporter ein Rad. Dieses prallte in einen Audi, der von der Straße abkam. © Nord-West-Media-TV

Durch starke Hagel- und Schneefälle wurden Straßen im Nordwesten Deutschlands am Samstagabend in eine Rutschbahn verwandelt. Gekracht hat es in Huntlosen.

Huntlosen – Am Samstagabend, 25. Februar 2023, wurden die Straßen im Nordwesten Deutschlands durch starke Hagel- und Schneefälle in regelrechte Rutschbahnen verwandelt. Die Straßen waren binnen weniger Sekunden spiegelglatt, was wiederum zahlreichen Autofahren zum Verhängnis wurde. Die Polizei musste zahlreiche Verkehrsunfälle melden, bei denen es meistens beim Blechschaden blieb.

Glatte Straßen im Norden: Transporter verliert Rad – das prallt gegen ein Auto im Gegenverkehr

So auch auf der Sannumer Straße kurz vor dem Ortseingang Huntlosen, einem Ortsteil der Gemeine Großenkneten im Landkreis Oldenburg. Wie Nord-West-Media-TV berichtet, verlor ein Transporter bei einem Unfall auf rutschiger Fahrbahn ein Rad. Dieses rollte in den Gegenverkehr.

Der Fahrer eines Audis konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte mit seinem Auto gegen das Rad. Der Wagen kam dann von der Fahrbahn ab, schrammte mit der Seite an einem Baum entlang und blieb letztlich stark beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Der Rettungsdienst konnte den Fahrer versorgen. Er kam mit leichten Verletzungen davon.