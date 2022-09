Gewitterwarnung für den Landkreis Oldenburg

Von: Dierk Rohdenburg

Der Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in der Region. © dpa

Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Landkreis Oldenburg vor starken Gewittern. Die amtliche Warnung gilt bis zunächst 15.30 Uhr. Aber auch danach kann es ungemütlich werden.

In diesem Zusammenhang kann es vereinzelt Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern geben. Bei Starkregen sind Niederschlagsmengen um 15 Liter auf den Quadratmeter möglich. Derzeit (15 Uhr) befindet sich die Gewitterzelle über Wildeshausen und Dötlingen. Es regnet zwar stark, aber bislang sind noch keine Überflutungen der Kanalisation oder von Kellern gemeldet.

Hinweise des Deutschen Wetterdienstes auf mögliche Gefahren bei Gewittern: „Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.“

Es bleibt weiter unbeständig im Landkreis Oldenburg

Auch in den nächsten Tagen bleibt das Wetter unbeständig in der Region. Sonne und Wolken wechseln sich in den nächsten Tagen im Landkreis Oldenburg ab und es werden nur noch Höchstwerte um 21 Grad erreicht.

Am Sonnabend wird es wolkig, im Tagesverlauf gibt es häufig Schauer oder einzelne Gewitter, diese gehen mit Starkregen, Sturmböen um 70 Stundenkilomtern und kleinkörnigem Hagel einher.

In der Nacht zum Sonntag klingen die Niederschläge weitgehend ab. Es gibt einige Auflockerungen, später gebietsweise Dunst, Nebel oder Hochnebel zum Teil mit Sichtweiten unter 150 Metern. Am Sonntag nach teils trübem Start im Tagesverlauf zunehmend Auflockerungen, später recht freundlich, vereinzelt Schauer.

In der Nacht zum Montag ist es teils wolkig, teils klar, gebietsweise gibt es Nebel, lokal mit Sichtweiten von unter 150 Metern.