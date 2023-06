Geräteschuppen in Brand: Flammen schlagen acht Meter hoch

Die Feuerwehren bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle. © Nordwest-Media

Rund 60 Feuerwehrleute haben am Dienstag gegen 16.46 Uhr einen brennenden Geräteschuppen an der Bümmersteder Straße in der Gemeinde Hatten gelöscht. In Höhe des Hauses Nr. 121 schlugen die Flammen zuvor bis zu acht Meter in die Höhe.

Sandkrug - Der Brand war laut Mitteilung der Großleitstrelle Oldenburg gegen 16.17 Uhr ausgebrochen. Nach Informationen der Medienagentur Nordwest-Media hatte ein Mann bei großer Waldbrandgefahr mit einem Brenner Unkraut abgefackelt. Dabei hatte der Schuppen Feuer gefangen. Feuerwehrkräfte aus Sandkrug und Wardenburg waren nach Angaben von Feuerwehrsprecher Tom Kramer auch nach dem Löschen des Feuers noch vor Ort, um Glutnester zu finden.

Den Feuerwehrleuten war es gelungen, ein Übergreifen auf Baumkronen und eine Garage zu verhindern. Eine große Hilfe leistete auch ein Landwirt, der ein unmittelbar an das Grundstück grenzendes Feld und den Wald mithilfe eines Güllewagens bewässerte, in dem sich 40.000 Liter Wasser befanden. Während des Einsatzes gab es Behinderungen auf der Bümmersteder Straße.

Weitere Meldung aus dem Landkreis Oldenburg:

Sage – Einbrecher haben einen landwirtschaftlichen Hof an der Sager Straße, Höhe Nordholz, bei Sage heimgesucht. Wie die Polizei berichtet, betraten die Täter das Grundstück und „haben die Verriegelung einer Garage überwunden“. Als Tatzeitraum geben die Beamten Freitag, 23 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, an. Aus dem Unterstand entwendeten sie mehrere Kisten mit Getränken, circa 100 Meter Starkstromkabel, ein Radiogerät sowie Werkzeug . Die Schadenshöhe wird im Einsatzbericht mit rund 800 Euro angegeben. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 04431/941115 der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Aus dem Gericht: Zwei Stunden lang Reichsflagge geschwenkt

Visbek – Weil er auf einer Brücke über die A 1 bei Visbek zwei Stunden lang eine Reichsflagge geschwenkt und den Hitlergruß nachgeahmt hat, ist ein 46 Jahre alter Mann aus Vechta wegen „Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“ zu einer Geldstrafe von 600 Euro verurteilt worden. Dieses, zunächst vom Amtsgericht in Vechta gefällte Urteil, hat das Oldenburger Landgericht am Dienstag in zweiter Instanz bestätigt. Die Berufung des Angeklagten wurde verworfen. Dieser gab das Schwenken der Reichsflagge zu: Das sei auch legitim und legal gewesen, sei es doch die Flagge des Königreiches Preußen, dessen Existenz nach wie vor fortbestehe, meinte der 46-Jährige. Das Nachahmen des Hitlergrußes bestritt er aber. Vor Gericht trug er ein schwarzes T-Shirt, auf dem in altdeutscher Schrift stand: „Sei Deutsch“.