Betrüger bringen 85-Jährige aus Delmenhorst gleich zweimal um ihr Geld

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Delmenhorst – Mit einem ganz fiesen Trick haben Unbekannte eine 85-Jährige aus Delmenhorst betrogen. Einen Tag später gelang es ihnen sogar noch einmal. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag, 20. April, ereignete sich ein Telefonbetrug zum Nachteil einer 85-jährigen Dame aus Delmenhorst. Die Betrüger gaben sich ihr gegenüber als Polizeibeamte aus, die gegen vermeintliche Trickbetrüger ermitteln würden. In diesem Zusammenhang brachten sie die ältere Dame durch eine geschickte Gesprächsführung dazu, der vermeintlichen Polizei bei der Festnahme der Trickbetrüger zu helfen.

Zur Durchführung der angeblichen Festnahme wurde die Seniorin am Donnerstag gegen 15 Uhr dazu gebracht, mit ihrem Auto auf dem Parkplatz des Bekleidungsgeschäfts „Bruno Kleine“ in der Weberstraße zu parken. Dort deponierte die Frau einen fünfstelligen Geldbetrag auf den Hinterreifen ihres dunkelroten Fiat 500. Die Frau wurde sodann durch die Täter über ihr Handy weggelotst. In der Zwischenzeit nahm ein zweiter Unbekannter das Geld vom Hinterreifen an sich und flüchtete.

Anschließend wurde der Frau durch die Betrüger suggeriert, dass die Festnahme nicht erfolgreich verlief und sie wurde aufgefordert, am nächsten Tag (Freitag, 21. April), gegen 11.45 Uhr den Vorgang zu wiederholen. Wieder parkte die Frau auf dem Parkplatz von „Bruno Kleine“ und hinterlegte erneut Geld auf den Hinterreifen eines Autos. Auch dieses Geld wurde schnell von den Betrügern entfernt.

Sollten Zeugen relevante Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden diese ausdrücklich gebeten, sich bei der Polizei in Delmenhorst (Telefon 04221/15590) zu melden.

Wieder Einbruch in ein Restaurant

Erneut sind Unbekannte in ein Restaurant an der Oldenburger Straße in Delmenhorst eingebrochen. Die Polizei teilte nicht mit, ob es sich um das gleiche Lokal handelte, wie das am Osterwochenende heimgesuchte.

Diesmal kamen die Täter in der Zeit von Mittwoch, 19. April, 23 Uhr, bis Donnerstag, 20. April, um 6.55 Uhr. Sie brachen die Eingangstür eines Restaurants an der Oldenburger Straße, Ecke Dwoberger Straße auf und stahlen Geld. Sie verließen den Tatort durch die Haupteingangstür an der Oldenburger Straße.

Wer verdächtige Personen in der Nähe des Restaurants gesehen hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04221/15590 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Bereits in der Zeit von Karfreitag um 22.50 Uhr bis Ostersamstag um 15 Uhr hatten unbekannte Einbrecher Beute in einem Delmenhorster Restaurant gemacht an der Oldenburger Straße Beute gemacht, indem sie eine rückwärtige Tür aufbrachen. Aus dem Lokal stahlen sie diverse Getränkekisten, Lebensmittel, Alkoholika und Bargeld. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf 1.000 Euro geschätzt.