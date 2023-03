Gastwirt in Delmenhorst blutig geschlagen und ausgeraubt – Täter gefasst

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © dpa/Friso Gentsch

Delmenhorst – Ein Delmenhorster Restaurantbetreiber ist am Sonntag, 19. März, gegen 23.50 Uhr Opfer eines schweren Raubs geworden. Ein Tatverdächtiger ist nach Angaben der Polizei in unmittelbarer Nähe festgenommen worden. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Beamte der Polizei wurden am späten Sonntag auf einen Mann aufmerksam, der vom Parkplatz eines griechischen Restaurants an der Stedinger Straße in die Straße „Am Wollepark“ rannte. Seine Spur verlor sich zunächst im angrenzenden Park. Vor dem Restaurant machte ein Mann auf sich aufmerksam, der eine blutende Kopfverletzung aufwies. Bei ihm handelte es sich um den 56-jährigen Betreiber des Restaurants, der angab, kurz zuvor niedergeschlagen und einer Tasche mit Bargeld beraubt worden zu sein.

Polizei sucht Park mit Hunden ab

Während das Opfer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde, umstellten Beamte der Polizei den Park. Mit Unterstützung von Diensthundführerinnen erfolgte anschließend die Absuche des Parkgeländes. Auf dem Gelände eines an den Park grenzenden Kindergartens fanden sie zunächst das mögliche Schlagwerkzeug und die entwendete Tasche.

Mutmaßlichen Täter gefunden

Die genauere Suche mit einem Diensthund führte schließlich auch zum Auffinden der zuvor flüchtigen Person. Der dringend tatverdächtige 25-Jährige wurde bei der Festnahme durch einen Hundebiss leicht verletzt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten das zuvor geraubte Bargeld.

Wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubs beantragte die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Haftbefehl gegen den 25-Jährigen, der noch am Montag, 20. März, von einem Richter am Amtsgericht Delmenhorst erlassen wurde.

Weitere Polizeimeldung:

Am 18. März zwischen 16.25 und 16.45 Uhr kam es in Ganderkesee, Stettiner Weg zum Diebstahl eines E-Scooters. Nach Angaben des Geschädigten wurde der blaue E-Scooter der Marke Soflow vom Grundstück des Eigentümers entwendet. Dort war das Elektrokleinstfahrzeug ungesichert abgestellt. Es entstand 500 Euro Sachschaden.