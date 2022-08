Gas und Strom: Mehrkosten von 400 Euro monatlich?

Von: Dierk Rohdenburg

Der EWE-Vorstandsvorsitzende Stefan Dohler rechnet in den kommenden Monaten mit massiven Preissteigerungen an den internationalen Strom- und Gasmärkten und befürchtet, dass viele Kunden mit den steigenden Belastungen überfordert sein werden.

„Das schnürt mir die Kehle zu, wenn schon jetzt Verbraucher weinend bei uns in den Beratungsstellen stehen, weil sie nicht wissen, wie sie das alles bezahlen sollen“, sagte er im Rahmen eines Pressegespräches am Dienstag, in dem es unter anderem um die Gasumlage ging, die die Energieversorger den Kunden ab Oktober in Rechnung stellen müssen.

Dohler geht davon aus, dass auf einen durchschnittlichen Haushalt in den nächsten Monaten Mehrbelastungen von rund 400 Euro für Strom und Gas zukommen. „Wir haben zwei harte Winter vor uns“, ergänzte er. Dann könne es wieder besser werden, aber nur, wenn es gelänge, die regenerative Energiegewinnung auszubauen und andere Energieträger wie Flüssiggas zu nutzen.

In diesem Zusammenhang richtete Dohler den dringenden Appell an die Politik, weitere Entlastung für die Bürger zu schaffen. Das gelte insbesondere auch für die Menschen, die mit ihrem Einkommen knapp oberhalb der Grenze liegen, bei der der Staat Hilfen zahlt.

Im Gegenzug appellierte der EWE-Vorstandsvorsitzende an alle Verbraucher, alle Einsparpotenziele zu nutzen. „Das hilft dreifach“, erklärte er. Der Kunde würde weniger zahlen, weil er weniger verbraucht, ein geringerer Verbrauch würde zudem einen Preiseffekt auf den Großhandel haben und damit könnte zudem die Gasumlage reduziert werden.

EWE verteidigt Registrierung für staatliche Hilfe

Im Rahmen des Pressegespräches verteidigte Dohler, dass sich die EWE für die staatliche Hilfe durch die Gasumlage hat registrieren lassen, obwohl es derzeit keine existenzbedrohende Schieflage gibt. Der Antrag, so der Vorstandsvorsitzende, gelte nur für die Monate Oktober bis einschließlich Dezember. Für die Zeit ab Juni, seitdem der russische Lieferant die Lieferungen gekürzt habe, habe die EWE alle Mehrkosten selbst tragen müssen. Dohler wollte keine genauen Zahlen nennen, verdeutlichte aber, dass das Unternehmen aus der Gasumlage weniger als 34 Millionen Euro erhalten werde. Das würde bei Weitem nicht die Mehrkosten decken, die die EWE bislang gehabt habe. Für einen regionalen Versorger habe die Erstattung aber eine „signifikante Größenordnung“. „Warum also sollen wir unsere Mehrkosten, auch mit Blick auf unsere Kunden, nicht melden? Wenn es das Instrument gibt, dann nutzen wir es“, so Dohler, der gleichzeitig ankündigte, dass sich die EWE auch an Hilfsfonds beteiligen will, sobald sie aufgelegt werden. Zudem wolle man den Kunden Ratenpläne anbieten, um die Belastungen besser schultern zu können.

Mit weiteren Kostensteigerungen rechnen

Dohler rechnet damit, dass die Kostensteigerungen bleiben. Die Gaspreise an den Märkten seien extrem gestiegen. Zudem müsste die EWE Sicherheitsleistungen in Milliardenhöhe an den Börsen hinterlegen, um einkaufen zu können. Das könne man nur kreditfinanziert, was die Belastungen steigere. Auf die Frage, was die EWE machen will, wenn Kunden gar nicht mehr zahlen können, wurde Dohler nicht konkret. Von Gesetzes wegen könne man dem Verbraucher die Lieferung sperren. Das aber sei wirklich das letzte Mittel.