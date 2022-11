Garage brennt aus ungeklärter Ursache

Von: Dierk Rohdenburg

Die Feuerwehr rückt am Freitag zu einem Garagenbrand aus. © Britta Pedersen/dpa

Delmenhorst – Möglicherweise durch Brandstiftung ist am Freitag gegen 11.25 Uhr eine Garage in Delmenhorst in Brand geraten.

Das Feuer an der Jägerstraße wurde über den Notruf der Feuerwehr gemeldet. 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst und der Ortsfeuerwehr Delmenhorst-Süd rückten aus und stellten fest, dass der Anbau einer frei stehenden Garage in Vollbrand stand. Wohngebäude waren von dem Feuer nicht betroffen.

Für die Dauer der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Jägerstraße zwischen Brendelweg und Danziger Straße. Diese konnte gegen 13 Uhr aufgehoben werden.

Im Anschluss an die Löscharbeiten begannen die Ermittlungen zur möglichen Brandursache. Um Veränderungen am Brandort zu verhindern, wurde eine Beschlagnahme ausgesprochen.

Da eine Brandstiftung nach aktuellem Stand nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Anrufe werden unter der Telefonnummer 04221/15590 entgegengenommen.

Weitere Polizeimeldung:

Beamte der Autobahnpolizei kontrollierten am Donnerstag gegen 19:15 Uhr einen Autofahrer, der zuvor auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs war. Sie stoppten den Wagen auf einem Parkplatz zwischen den Anschlussstellen Hude und Hatten.

Der Fahrer gab dabei an, keine Ausweisdokumente bei sich zu haben und machte mündliche Angaben zu seiner Person. Eine Überprüfung ergab, dass diese Angaben nicht der Wahrheit entsprachen. Tatsächlich handelte es sich bei ihm um einen 24-jährigen Oldenburger, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war.

Gegen ihn wurde ein erneutes Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ferner erwartet ihn ein Bußgeldverfahren wegen der falschen Angaben von Personalien. Zur Verhinderung der Weiterfahrt stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher.