Faschingsumzug in Ganderkesee: kunterbunt und gut gelaunt

Von: Gero Franitza

1500 Narren erteilen dem schlechten Wetter eine Absage

Nach Regen kommt Sonnenschein – und wenn man Glück hat, erstrahlt dann ein wunderschöner Regenbogen. So war es am Sonnabend auch beim Ganderkeseer Faschingsumzug. Nur, dass es dort gleich 13 Regenbogen gab: Es waren die „Wildeshauser Zuckerpuppen“, die jedes Jahr an dem Spektakel teilnehmen und auch diesmal wieder mit ihren einfallsreichen und farbenfrohen Kostümen auffielen. Pünktlich zu Beginn des bunten Treibens hatte der Regen aufgehört und die 1 500 Narren mit Festwagen und Fußgruppen zogen gut gelaunt um den „Ring“. Nicht nur stimmungsmäßig weit vorne: die bestens aufgelegten „Zuckerpuppen“ aus der Kreisstadt. Erstmals mit dabei: eine Kapelle aus Ganderkesees polnischer Partnerstadt Pułtusk. Tausende Zuschauer verfolgten das Spektakel entlang der abgesperrten Straßen, Kinder sammelten fleißig „Kamelle“.