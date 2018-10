„Wie ein Sprung vom Fünfmeterturm“

ganderkesee - Die Arbeiten für die Sanierung und Erweiterung des Freibades in Ganderkesee haben zwar deutlich erkennbar schon vor einigen Wochen angefangen. Gleichwohl hat Bürgermeisterin Alice Gerken nebst Mitstreitern die Arbeiten am Mittwochnachmittag mit einem symbolischen ersten Spatenstich eröffnet.

Nicht weniger als 8,7 Millionen Euro investiere die Gemeinde in die umfangreichen Arbeiten, berichtete die Verwaltungschefin den geladenen Gästen, darunter Vertreter des Gemeinderates, der ausführenden Firmen, Anwohner und Vereine, die künftig die neue Anlage nutzen werden. „Das ist die zweitgrößte Baumaßnahme in der Gemeinde nach dem Neubau des Rathauses“, sagte Gerken. Etwas bedauerlich sei, dass das meiste davon in der Erde „verbuddelt“ werde, scherzte die sichtlich gut aufgelegte Bürgermeisterin. Denn im Zuge der Sanierung werde nicht zuletzt die in die Jahre gekommene Bädertechnik erneuert. Darüber hinaus wird das Sportbecken vom Springerbecken getrennt, der Sprungturm – quasi das Wahrzeichen der Anlage – jedoch erhalten. Hinzu kommen neue Umkleideräume, Duschen, Sitz- und Liegemöglichkeiten. Ein Erweiterung erfährt das Areal durch einen Neubau, der gegenüber von dem „Saunahuus“ stehen wird. Das Obergeschoss beherbergt nach Fertigstellung ein Kursbecken mit eine Fläche von 100 Quadratmetern. Dieses soll insbesondere für Schwimmunterricht, Babyschwimmen oder Aqua-Fitness genutzt werden. In Absprache mit den Vereinen der Gemeinde werden die 50-Meter-Bahnen erhalten. Das sei erfreulich und habe in der Umgebung durchaus Seltenheitswert – denn „die nächsten gibt es erst wieder in Harpstedt“, so Gerken. Das neu gestaltete Freibad soll laut Planung zur Saison 2020 eröffnet werden, das Kursbecken im Anbau bereits etwas früher.

Das „Saunahuus“, 2012 errichtet, sei bereits jetzt schon ein Erfolg, befand sie. Mit etwas Glück werde dort noch in diesem Jahr der 40 000 Besucher erwartet. Die Rathauschefin dankte dem Gemeinderat für den einstimmigen Beschluss, Sanierung, Umbau und Erweiterung in Angriff zu nehmen. „Das ist ein starkes Zeichen.“ Schon seit Jahrzehnten sei in der Gemeinde immer wieder über den Zustand des Freibades und dessen Zukunft gesprochen worden, sagte sie. Gerken verglich den jetzigen Schritt mit einem Schwimmer, der sich langsam dazu durchringen muss, vom Fünfmeterturm zu springen: Erst ein Hüpfer vom Beckenrand, dann ein Sprung vom Startblock bis letztlich nach einigem Überlegen – mit etwas Mut, aber auch Optimismus – der Sprungturm erklommen wird. Nach dem Absprung jedoch, wenn es mit 50 Stundenkilometern dem Wassern entgegengeht, gebe es jedoch kein Zurück mehr.

Und so stelle sich auch die Historie und die Zukunft der Maßnahme dar: Nach einigem Hin und Her, ersten Investitionen und Veränderungen – insbesondere dem erfolgreichen „Saunahuus“ – folge nun die große Investition. Und wie für den besagten Turmspringer gebe es nun auch für die Gemeinde kein Umkehren mehr.

„Wir werden die kalkulierten Baukosten möglicherweise nicht einhalten können“, merkte Gerken an. Der allgemeine Bau-Boom in Deutschland treibe die Ausgaben in die Höhe, das werde auch Ganderkesee zu spüren bekommen: „Wir werden es durchziehen müssen, doch wir sind optimistisch, dass wir es in einem vertretbaren Kostenrahmen schaffen können.“ - fra