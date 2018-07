Weideprämie gefordert

Ganderkesee/Landkreis - Die Freien Wähler im Landkreis Oldenburg (FW) fordern eine Weideprämie für die hiesigen Viehwirte. Denn diese seien von der Trockenphase schwer getroffen worden. Gleichzeitig kritisieren sie das Verhalten der Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU).

„Durch ausfallende Heuernten müssen schon jetzt die Lagerbestände angebrochen, oder Futter hinzugekauft werden“, klagt Volker Schmidt, FW-Ratsherr in Ganderkesee und agrarpolitischer Sprecher der Partei im Landkreis Oldenburg, in einer Pressemitteilung. „Inmitten dieser Ausnahmesituation zeigt sich die Agrarministerin auf ihrer Sommertour unbeeindruckt von den aktuellen Entwicklungen“, so der Lokalpolitiker aus Landwehr weiter.

Otte-Kinast lasse die niedersächsischen Milchbauern im Stich, resümiert Schmidt, seines Zeichens ebenfalls Landwirt. „Die Weigerung, notleidenden Betrieben Sofortmittel aus dem Haushalt zur Verfügung zu stellen und stattdessen auf eventuelle EU-Mittel im Jahr 2021 zu verweisen, zeugen von der fehlenden Kenntnis der Situation der Milchbauern in unserer Region“, wettert er. Eine Anfang des Jahres versprochene Weideprämie, welche die auslaufende Grünlandprämie ersetzen sollte, sei bereits gestrichen worden. Daher arbeiteten viele Milchbauern unter wirtschaftlich angespannten Verhältnissen: „Wir fordern die Landesregierung deshalb auf, kurzfristig zumindest zur Überbrückung einen Ausgleich für die entfallene Weideprämie bereitzustellen“, sagt Schmidt.