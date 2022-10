Vorfahrt missachtet: Pedelec-Fahrer stirbt bei Unfall

Von: Dierk Rohdenburg

Schwerer Unfall in Ganderkesee: Ein Pedelec-Fahrer verstarb im Krankenhaus. © dpa

Landkreis – Ein Radfahrer hat am Dienstag gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Ganderkesee tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, befuhr ein 65-Jähriger aus der Gemeinde Ganderkesee mit seinem Pedelec den Radweg der Huder Straße von Bookholzberg in Richtung Hude.

Im Ortsteil Hohenböken überquerte er die Fahrbahn und missachtete dabei die Vorfahrt eines 34-Jährigen aus Hude, der mit einem VW die Huder Straße in derselben Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto erlitt der 65-Jährige schwerste Verletzungen. Er wurde zunächst von Ersthelfern und anschließend von Rettungskräften versorgt. Danach wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Huder Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme durch Mitarbeitende der Straßenmeisterei Delmenhorst gesperrt werden.

Weitere Polizeimeldung:

Hoher Sachschaden ist am Dienstag gegen 11.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Bookholzberg entstanden. Die Verursacherin entfernte sich mit ihrem Auto, konnte aber später ermittelt werden. Wie die Polizei berichtet, befuhr die eine 81-Jährige aus der Gemeinde Hude mit einem VW die Huder Straße in Bookholzberg. An der Kreuzung zur Stedinger Straße fuhr sie geradeaus in den Windmühlenweg. Dabei kollidierte sie seitlich mit dem Sattelzug eines 30-jährigen Oldenburgers, der an der Kreuzung nach rechts in Richtung Ganderkesee abbiegen wollte und verkehrsbedingt warten musste. Am Sattelanhänger wurde die Beleuchtung beschädigt.

Die Frau setzte ihre Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. Aufgrund der genauen Beschreibung konnte sie aber ermittelt werden. An ihrem Auto stellten die Beamten erhebliche Schäden in Höhe von 5.000 Euro fest, die mit dem geschilderten Unfallhergang übereinstimmten. Gegen die 81-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.