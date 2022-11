Einbrecher auf frischer Tat ertappt: Zwei sitzen nun in Haft

Einen Einbruch in Ganderkesee konnte die Polizei schnell aufklären. © -

Landkreis – Drei Einbrecher konnte die Polizei in Ganderkesee auf frischer Tat ertappen. Zwei von ihnen befinden sich nun im Gefängnis.

Eine aufmerksame Zeugin hatte am frühen Montag, 21. November, gegen 4:15 Uhr Taschenlampenschein in einer Kfz-Werkstatt an der Nutzhorner Landstraße in der Gemeinde Ganderkesee bemerkt. Sie vermutete einen Einbruch und wählte den Notruf.

Als die Polizei eintraf, stellte sie fest, dass eine Werkstatttür aufgebrochen war. Im ersten Obergeschoss trafen die Beamten auf einen 42-jährigen Mann. Vor der Werkstatt stand ein Auto, in dem sich eine 31-jährige Frau und ihr 44-jähriger Lebensgefährte befanden. Zum Auto gehörte ein Anhänger. Sowohl im Wagen als auch im Anhänger fanden die Beamten diverse Werkzeuge, Arbeitsgeräte und ein Baustellenradio, zu deren Herkunft beide Personen keine Angaben machten. Alle drei Personen wurden wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls vorläufig festgenommen.

Mit dem zwischenzeitlich erschienenen Betreiber der Werkstatt inspizierten die Beamten den Tatort. Zunächst wurde festgestellt, dass die aufgefundenen Werkzeuge, Arbeitsgeräte und das Radio zum Inventar der Werkstatt gehörten. Auf dem Gelände waren die Geldbehälter der Staubsauger- und Waschanlage aufgebrochen.

Zwei Einbrecher bleiben in Haft

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der bereitstehende Anhänger zuvor in Delmenhorst und die am Auto angebrachten Kennzeichen in Bremen entwendet wurden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die 31-jährige Frau am Nachmittag desselben Tages aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Die beiden Männer, die über keinen festen Wohnsitz verfügen, wurden am Dienstag, 22. November, einem Haftrichter am Amtsgericht Delmenhorst vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ dieser einen Haftbefehl.

Weiterer Einbruch in Harpstedt

Noch nicht ermittelte Einbrecher haben am Montag zwischen 7.45 Uhr und 18.15 Uhr aus einem Einfamilienhaus an der „Amtsfreiheit“ (L 338) in Harpstedt Schmuck sowie Tabak- und Alkoholwaren gestohlen. Die Täter hätten gezielt nach Wertgegenständen gesucht, teilt die Polizei mit.

Die Unbekannten seien zunächst gescheitert bei dem Versuch, Türen und Fenster aufzubrechen, und hätten dann eine Fensterscheibe beschädigt, um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen.

Sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen „zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen“ erhofft sich die Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941 115.

In Wardenburg in Reihenhaus eingebrochen

Bislang unbekannte Personen sind am Montag, 21. November, in Wardenburg in ein Reihenhaus eingebrochen. In der Zeit von 6:50 bis 19:45 Uhr wurde ein Fenster des Hauses an der Straße „Auf dem Drohen“ aufgehebelt. Im Gebäude durchsuchten die Einbrecher alle Räume und entwendeten dabei Schmuck und Geld. Wer verdächtige Personen in der Nähe gesehen hat oder Hinweise geben kann, sollte sich auch hier an die Polizeidienststelle in Wildeshausen wenden.

Zwei Einbrüche in Großenkneten

Bereits am Samstag, 19. November, kam es im Zeitraum von 12 bis 20 Uhr in Großenkneten zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. In beiden Fällen wurde die Abwesenheit der Bewohner genutzt, um sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu verschaffen. Während bei dem Haus am Stellmacherweg nichts gestohlen wurde, wurden aus dem Haus an der Ahlhorner Straße Geld sowie Parfüm entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.