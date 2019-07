Altenpflegeschülerin Jessica Wilk berichtet über ihre Ausbildung

+ Hilfe im Alter: Während ihrer Ausbildung zur Altenpflegerin lernt Jessica Wilk die vielen Facetten ihres Berufes kennen. Foto: Diakonie/Symbolfoto:: dpa(1)

Ganderkesee/Delmenhorst – Zwei Jahre der Ausbildung zur Altenpflegerin hat Jessica Wilk bereits geschafft. Bevor sie nach den Sommerferien in ihr letztes Jahr startet, blickt die Altenpflegeschülerin zurück auf die vergangenen 24 Monate. „Ich habe die Vielfalt des Berufes kennengelernt“, berichtet sie für das Diakonische Werk der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg. Das erste Ausbildungsjahr sei von den Unterrichtseinheiten an der konfessionellen Altenpflegeschule in Delmenhorst und den Praxiseinsätzen im Wichernstift im Ganderkesee geprägt, erzählt die junge Frau. Im zweiten Jahr seien dann Einblicke in andere Bereiche, wie die Arbeit im Krankenhaus und in der ambulanten Pflege hinzugekommen. „Einen Monat lang bin ich in der Diakonie Sozialstation in Delmenhorst mit einer Fachkraft mitgefahren“, beschreibt sie ihren Einsatz in der ambulanten Pflege.