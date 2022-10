Geldautomat in Ganderkesee gesprengt, Täter flüchten vor der Polizei

Von: Gero Franitza

Die Räuber sprengten einen Geldautomaten in der LzO-Filiale am „Grünen Weg“ im Ortskern von Ganderkesee. © Nonstopnews

Ganderkesee – Unbekannte haben Freitag gegen 4.10 Uhr einen Geldautomaten in einer Filiale der Landessparkasse zu Oldenburg im Ganderkeseer Ortskern gesprengt. Die Geschäftsräume befinden sich im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses am „Grünen Weg“. „Anwohner wurden in der Nacht durch Knallgeräusche geweckt und sahen ein Auto vor der Filiale stehen“, berichtet die Polizei von dem Vorfall.

Bereits kurze Zeit später hätten sich Streifenwagen der Polizei genähert. Das habe der Fahrer des wartenden Fluchtfahrzeuges offenbar bemerkt, denn er betätigte mehrfach die Hupe des Wagens. Beim Eintreffen der ersten Polizeifahrzeuge um 4.13 Uhr verließen drei Personen die demolierte Filiale und stiegen in den Wagen. Teile des aus dem gesprengten Automaten erbeuteten Bargelds ließen sie vor dem Gebäude zurück.

Dann begann eine Verfolgungsjagd mit der Polizei: Die Automaten-Sprenger flüchteten mit ihrem Wagen, bei dem es sich vermutlich um einen SUV der Marke Alfa Romeo handelt, zunächst durch den Ort in Richtung Autobahn 28. Schließlich nutzten die Täter dann aber den Holzkamper Damm und die Adelheider Straße (die bei Hoyerswege die B213 kreuzen) und fuhren an der Anschlussstelle Groß Ippener auf die Autobahn 1 in Richtung Bremen auf. „Dort konnte der Kontakt zum Fluchtfahrzeug nicht mehr gehalten werden“, berichten die Beamten weiter. Bei der weiteren Suche kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz, bislang ohne Ergebnisse.

Bevor die Ermittler der Polizei den Tatort in Ganderkesee betreten konnten, mussten Fachleute ausschließen, dass explosive Rückstände in der Filiale vorhanden sind. Anschließend begann die Spurensicherung. Personen – insbesondere Anwohner – seien durch das Vorgehen der Täter nicht verletzt worden. Die Bewohner konnten zwischenzeitlich in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des Schadens am Gebäude und die Summe des entwendeten Gelds stehen noch nicht fest, heißt es im Einsatzbericht.

Wer weitere Hinweise zu den Tätern und ihrem Fluchtfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 04221/15590 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bevor die Spurensicherung das demolierte Gebäude betreten konnte, mussten Fachleute den Tatort auf Reste von Sprengstoff untersuchen. © Nonstopnews