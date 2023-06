Unwetter im Landkreis Oldenburg: Ampel versinkt in der Straße

+ © Nonstop-News In Delmenhorst versank eine Ampel in den Fluten. © Nonstop-News

Landkreis – Das Unwetter mit Starkregen hat in der Nacht zu Freitag erneut für Überschwemmungen im Landkreis Oldenburg gesorgt. Wie bereits in der Nacht zu Mittwoch traf es die Gemeinde Ganderkesee und die Stadt Delmenhorst am schlimmsten.

Für viele Menschen muss der späte Donnerstagabend wie ein Déjà-vu vorgekommen sein. Denn bereits am Dienstagabend war ein Unwetter mit Starkregen über ihre Orte hinweggezogen und hatte für Überschwemmungen gesorgt. Am Donnerstag, gute 48 Stunden später, schien sich die Geschichte zu wiederholen. Denn erneut sorgte eine Unwetterzelle dafür, dass die gleichen Ortschaften von Starkregen getroffen wurden. Wieder drang das Wasser aus der Kanalisation und überschwemmte Straßen.

Die Feuerwehr musste laut Meldung der Medienagentur Nonstop-News in Ganderkesee zum Haus der türkischen Gemeinde ausrücken. In dem dortigen Festsaal hatten die Menschen Vorbereitungen für eine am Samstag geplante Hochzeit getroffen. Doch auf einmal drückte der Regen von außen herein und setzte weite Teile der Deko und Möbel unter Wasser. Während die Feuerwehr pumpte, versuchten die Hochzeitsorganisatoren im Inneren alles zu retten, sodass der Festtag doch noch stattfinden kann.

Ampel versinkt in den Fluten

Ganz andere Probleme hatten die Einsatzkräfte sowie Stadtwerke in Delmenhorst. Dort hatte sich die Straße aufgetan. Eine Wasserleitung mit Frischwasser war geborsten. Die Folge war eine Unterspülung der Straße, in deren Verlauf eine komplette Ampelanlage im Krater verschwand. Die Stadtwerke wollen jetzt prüfen, ob möglicherweise die enormen Regenmengen in einen Abflusskanal dazu geführt haben, dass dieser geplatzt ist und die Frischwasserleitung dann zerstört hat.

Schnitzel für die Wildeshauser Feuerwehr

Weitere Unwettermeldungen von der Feuerwehr liegen derzeit noch nicht vor. Eine Anekdote gibt es aus Wildeshausen und Goldenstedt zu berichten. Aufgrund der angekündigten Wetterlage im Landkreis Vechta hatte die Feuerwehr Goldenstedt ihre Kameraden mobilisiert. Diese trafen sich am Feuerwehrhaus und kümmerten sich um das leibliche Wohl. Die angekündigte schwere Unwetterlage blieb allerdings bis zum späten Abend aus, sodass dann doch einige gebratene Schnitzel übrig blieben. Diese fanden dann über den „kleinen Dienstweg“ den Weg nach Wildeshausen, wo sich noch Kameraden der Ortswehr im Feuerwehrhaus befanden.