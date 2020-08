Unfallflucht: Polizei hofft auf Zeugen

Ganderkesee – Zwischen 13.30 Uhr und 18.05 Uhr hat am Freitag ein ausparkendes Fahrzeug einen Mercedes im hinteren Bereich beschädigt, der auf einem Parkplatz an der Bergedorfer Straße in Ganderkesee stand. Wie die Polizei weiter mitteilt, entfernte sich der Verursacher unerlaubt, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 2 000 Euro zu kümmern. Etwaige Zeugen sollen sich bei der Dienststelle in Ganderkesee unter der Telefonnummer 04222/94460 melden.