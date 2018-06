Radfahrerinnen stoßen zusammen: Delmenhorsterin in Lebensgefahr

Ganderkesee - Eine Rennradfahrerin ist am Donnerstag bei einem Unfall mit einem zweiten Fahrrad lebensgefährlich verletzt worden. Die Fahrerinnen waren kollidiert, als die Alltagsfahrerin unvermittelt vor das Rennrad gefahren war.

Die 55-jährige Rennradfahrerin aus Delmenhorst war gegen 17.20 Uhr auf der Schönemoorer Landstraße in Ganderkesee unterwegs, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie fuhr in stadtauswärtiger Richtung. In gleicher Richtung war eine 63-jährige Frau aus Delmenhorst unterwegs. Sie befuhr mit ihrem Fahrrad allerdings den Radweg.

In Höhe der Straße „Heider Ring“ wechselte die 63-Jährige unvermittelt mit ihrem Rad auf die Straße. Dort kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrerinnen, die beide zu Fall kamen.

Obwohl die Rennradfahrerin einen Helm trug, wurde sie schwer am Kopf verletzt. Die 63-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen. Beide Frauen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Polizei Ganderkesee bittet Zeugen des Unfalls, sich unter 04222/9446-0 zu melden.

