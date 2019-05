Überholmanöver endet tödlich: 36-Jähriger verstirbt nach Frontalcrash - Sperrung der B212 

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Ein 36-Jähriger ist bei einem Unfall in Bookholzberg tödlich verunglückt. Er scherte aus, um ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen, übersah dabei aber den Gegenverkehr. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß.

Delmenhorst - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bookholzberg ist am Mittwoch, 8. Mai, gegen 7.15 Uhr, ein junger Mann tödlich verunglückt.

Der 36-Jährige aus Bremen befuhr mit seinem VW die B212 (Stedinger Straße) von Bookholzberg in Richtung Krögerdorf. Am Ortsausgang Bookholzberg wollte er nach bisherigem Kenntnisstand ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen und scherte aus. Im Gegenverkehr kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Lkw eines 68-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee.

Fahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Der 36-jährige Bremer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

+ Auch die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. © Thomas Lindemann

Vor Ort waren ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bookholzberg und Ganderkesee waren mit 30 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Da Angehörige des Verstorbenen an der Unfallstelle eintrafen, wurde das Kriseninterventionsteam zur Betreuung angefordert.

Vollsperrung der B212

Der entstandene Schaden wird bisher auf 20.000 Euro beziffert.

Die B212 ist zwischen Krögerdorf und Bookholzberg voll gesperrt. Die Straßenmeisterei hat entsprechende Sperrungen am Dreimädelhaus in Krögerdorf und der Nutzhorner Straße in Bookholzberg errichtet.